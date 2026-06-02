Gdzie uderzą burze? IMGW wydaje "żółte" ostrzeżenia dla dużej części kraju

Gdzie uderzą burze? IMGW ostrzega mieszkańców Mazowsza

Wydany przez IMGW alert pierwszego stopnia przed burzami obejmuje większość województwa mazowieckiego i jest ważny we wtorek między 11:00 a 20:00. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 35 mm oraz porywy wiatru do 55 km/h. Lokalnie grad" - czytamy w opisie ostrzeżenia. Oprócz tego na mapach pogodowych zaznaczono poranne gęste mgły, które znacznie ograniczają widoczność.

Z informacji przekazanych przez synoptyków w prognozie zagrożeń meteorologicznych wynika, że niestabilna pogoda utrzyma się w regionie przez kilka najbliższych dni. W związku z tym plany na świeżym powietrzu na początek długiego czerwcowego weekendu mogą niestety zostać pokrzyżowane.

Ostrzeżenia także dla innych województw

Warto zaznaczyć, że poza Mazowszem te same ostrzeżenia objęły we wtorek województwa: podkarpackie, podlaskie oraz lubelskie. Alerty obowiązują również w częściach województw świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

📢 KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY IMGW-PIBGęsta mgłaPrzebieg: Miejscami utrzymuje sie gęsta mgła ograniczająca widzialność do 300 m, a lokalnie do 100 m.Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych… pic.twitter.com/dKklEZ9Xw1— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 2, 2026

Jaka temperatura we wtorek i w środę? Prognoza pogody dla woj. mazowieckiego (2-3 czerwca)

Według przewidywań IMGW wtorek na Mazowszu upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia, które ustąpi dopiero wieczorem. Maksymalna temperatura w ciągu dnia osiągnie od 21°C do 24°C. Wiatr będzie słaby, jednak podczas burz jego porywy mogą stać się silniejsze. "Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, lokalnie na wschodzie do 20 mm, jednak punktowo niewykluczone kumulacje do około 35 mm" - czytamy.

W nocy z wtorku na środę temperatura minimalna spadnie do poziomu od 11°C do 14°C. IMGW prognozuje, że początkowo we wschodniej części województwa miejscowo utrzyma się duże zachmurzenie, co może przynieść przelotne, słabe opady deszczu.

Z kolei w środę termometry pokażą maksymalnie od 20°C do 23°C. O poranku wiatr będzie słaby, później umiarkowany, okresami porywisty. Zachmurzenie będzie zróżnicowane - umiarkowane i małe, okresami duże. "Miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu" - przekazali synoptycy.

