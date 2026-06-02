Mecz Polska - Nigeria. Uwaga na zmiany w ruchu przy PGE Narodowym. Jak dojechać na stadion?

Dojazd na mecz Polska - Nigeria. Jak wygodnie dostać się na PGE Narodowy?

Kibice wybierający się na spotkanie powinni postawić na transport zbiorowy, a najlepszym wyborem będzie druga linia metra kursująca pod sam stadion. Dostępne pozostają również autobusy oraz składy SKM i Kolei Mazowieckich. Warto zaznaczyć, że od środy, od godz. 6:00 aż do godz. 1:00 w czwartek posiadacze biletów, zaproszeń czy akredytacji UEFA zyskają prawo do bezpłatnych przejazdów pojazdami WTP oraz pociągami KM i WKD w granicach pierwszej strefy. Zwolniono ich także z opłat za pozostawienie auta na parkingach P+R.

Podróż powrotna po końcowym gwizdku również minie szybciej dzięki komunikacji miejskiej. ZTM zaplanował dodatkowe kursy autobusów wybranych linii: 138 (z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej), 509 (z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia oraz na Winnicę), 517 (z Nowego Światu przy Rondzie de Gaulle’a w stronę dzielnicy Włochy) oraz Z-9 (z Ronda Waszyngtona w kierunku Pl. Narutowicza; jeśli zamknięty będzie Most Poniatowskiego, linia pojedzie Mostem Łazienkowskim).

"Więcej będzie także tramwajów: linia 7 pojedzie z pętli Gocławek do pętli Kawęczyńska, przejedzie obok Dworca Wschodniego i Ronda Wiatraczna, gdzie można przesiąść się do autobusów jadących w stronę centrum; 26 - z pętli w Al. Zielenieckiej pojedzie Targową, Al. »Solidarności« i Wolską. Pociągi metra linii M2 w obie strony będą jeździły częściej" - dodał ratusz.

Utrudnienia przy PGE Narodowym

Zmotoryzowani muszą przygotować się na fakt, że w środę między 18:30 a 20:45 wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony, choć zakazy pominą m.in. miejskie autobusy. Ewentualne zablokowanie ul. Sokolej na odcinku od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego sprawi, że autobusy: 102, 125 oraz 202 dotrą do Dworca Wschodniego przez Targową i Kijowską. Linie 146 i 147 pojadą Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. Jeśli drogowcy zamkną też Zamoście oraz Zamoyskiego, autobusy: 102, 125 i 202 ruszą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, 135 - Targową, a 146 i 147 - Al. Zieleniecką. Z21 pojadą do CNK przez Most Świętokrzyski.

"Po meczu, ok. godz. 22:30 policjanci mogą zamknąć Al. Zieleniecką oraz Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 i Z-9 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 - Al. Zieleniecką, która będzie przejezdna dla autobusów. Autobusy linii Z21 pojadą Al. Zieleniecką do pętli przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Kijowskiej" - dodali urzędnicy.

Składy tramwajowe będą poruszać się wyznaczonymi wcześniej trasami objazdowymi, co wynika z trwających prac remontowych w Al. Jerozolimskich. Ratusz podał szczegóły zmian:

linia 7 obsłuży wyłącznie Pragę, jadąc z Kawęczyńskiej na Gocławek przez Al. Zieleniecką i Al. Waszyngtona;

numery 9, 22 oraz 24 nie pojadą na Pragę i zakończą swój bieg na Pl. Starynkiewicza;

linia 13 pozostanie na torach w wydłużonych godzinach;

linia 79 przewiezie podróżnych na odcinku od P+R Aleja Krakowska do Gocławka.

