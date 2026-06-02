Pociąg Adriatic Express wraca na tory. PKP Intercity wznawia połączenie do Chorwacji

Wakacyjny pociąg Adriatic Express pojedzie do Chorwacji i Słowenii

Znana już turystom linia kolejowa ponownie zapewni mieszkańcom naszego kraju wygodny dojazd do stacji docelowej w chorwackiej Rijece. Tegoroczny rozkład jazdy skrywa dla podróżnych dodatkową opcję, ponieważ skład dotrze także do słoweńskiego Kopru. Pasażerowie wsiądą do wagonów pod koniec czerwca, a sama oferta utrzyma się przez cały okres wakacyjny.

Poprzedni sezon udowodnił ogromny potencjał tego międzynarodowego kierunku. Z relacji medialnych jasno wynika, że nadmorska trasa przyciągnęła w zeszłym roku ponad 9 tysięcy wczasowiczów, natomiast miejscówki na najpopularniejsze letnie weekendy znikały z systemu sprzedażowego w mgnieniu oka.

Trasa pociągu Adriatic Express. Skład PKP Intercity pokonuje cztery kraje

Trasa ma swój początek na dworcu w Warszawie i prowadzi pasażerów przez południowe województwa Polski, skąd pociąg wjeżdża na terytorium Czech, Austrii oraz Słowenii. Zgodnie z procedurą w słoweńskiej stolicy wyznaczone wagony odłączają się tam w stronę Kopru, podczas gdy główna część pociągu kontynuuje swoją drogę prosto do wybrzeży Rijeki.

Lista miast mijanych podczas tej wielogodzinnej wyprawy obejmuje między innymi słynny austriacki Graz, a także słoweński Maribor oraz Lublanę. Tak ułożony rozkład sprawia, że międzynarodowe połączenie stanowi doskonałą alternatywę nie tylko dla miłośników chorwackich plaż, lecz równeż dla osób planujących rozbudowane zwiedzanie obu tranzytowych państw.

Czas przejazdu pociągiem do Chorwacji z Warszawy

Pokonanie całego dystansu ze stolicy Polski do chorwackiej Rijeki zajmuje podróżnym nieco poniżej 19 godzin. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami przewoźnika kompozycja wyrusza z warszawskich peronów w godzinach popołudniowych, aby dotrzeć nad morze o poranku następnego dnia. Z kolei pasażerowie zmierzający do portowego miasta Koper w Słowenii spędzą w drodze około 19,5 godziny.

Ceny biletów na pociąg Adriatic Express. Ile zapłacimy za podróż nad Adriatyk?

Podróżni poszukujący oszczędności mogą skorzystać ze specjalnej puli Super Promo International, gdzie ceny za zwykłe miejsce do siedzenia na odcinku z Warszawy do Rijeki startują od poziomu 44,90 euro, co odpowiada kwocie rzędu 190-195 złotych. Turyści ceniący wygodę podczas nocnej eskapady mogą wykupić rezerwację na miejsce leżące w wagonie z kuszetkami. Tego typu standard wiąże się z wydatkiem przynajmniej 69,90 euro. Po wyprzedaniu promocyjnych przejazdów do gry wchodzą znacznie droższe taryfy podstawowe.