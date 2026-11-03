Nie tylko bliscy pamiętają o Leonardzie Pietraszaku tuż przed jego 90. urodzinami. Tak zadbano o jego grób!

Leonard Pietraszak odszedł ponad 3 lata temu. 6 listopada skończyły 90 lat

Leonard Pietraszak był jednym z tych aktorów, których nikomu nie trzeba przedstawiać. To on wcielał się w Gustawa Kramera w "Vabank" i pułkownika Dowgirda w "Czarnych chmurach", a także w doktora Stelmacha w "Czterdziestolatku". Na koncie miał zresztą znacznie więcej, bo aż kilkadziesiąt ról. Choć odszedł na początku 2023 r., wciąż jest wspominany - nie zapomnieli o nim ani fani, ani mieszkańcy Bydgoszczy, z którą gwiazdor był silnie związany, bo właśnie z tego miasta pochodził i tam spędził dzieciństwo.

6 listopada obchodziłby okrągłe, 90. urodziny. Choć nie dożył tego wieku, Bydgoszczanie i tak świętują tę rocznicę. Rok 2026 to jego rok.

6 listopada Leonard Pietraszak obchodziłby 90. urodziny. Specjalnie z tej okazji i jako zwieńczenie Roku Leonarda Pietraszaka w Bydgoszczy Muzeum Okręgowe otwiera nową wystawę długoterminową pt. Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin - czytamy na facebookowym profilu miasta.

Pamięć o nim widać nie tylko w muzeum, ale i na bydgoskim cmentarzu, gdzie Pietraszak został pochowany u boku mamy.

Grób Pietraszaka na kilka dni przed urodzinami. Mnóstwo zniczy i wyjątkowy wieniec

Urodziny Pietraszaka przypadają kilka dni po Święcie Zmarłych, więc zazwyczaj już na początku listopada nagrobek artysty pełen jest kwiatów i zniczy. W tym roku również. 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, na grobie gwiazdora pojawiły się świece, a miejsce ostatniego spoczynku Leonarda po zmroku rozjaśniły ich płomyki. Nie zabrakło też wyjątkowego wieńca - od prezydenta Bydgoszczy. Widać, że miasto dba o pamięć o swoim honorowym obywatelu. Niżej znajdziecie zdjęcia!

Zobacz więcej zdjęć. Żona Witolda Pyrkosza nie żyje! Zmarła miesiąc przed Wszystkimi Świętymi, spoczęła u boku męża

24