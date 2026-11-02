"Pułapka" z Agatą Kuleszą powraca. Kiedyś serial zbierał fatalne recenzje

Obecność serialu "Pułapka" w bibliotece Netflixa to efekt porozumienia zawartego ze stacją TVN. Dzięki tej umowie gigant streamingowy wykupił licencje na największe przeboje swojego rywala, w tym na "Magdę M.", "Prawo Agaty" oraz właśnie wspomniany kryminał, w którym Agata Kulesza wciela się w pisarkę zmagającą się z mroczną przeszłością.

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Serial "Pułapka" z Agatą Kuleszą mocno rozczarował krytyków

Stacja TVN oraz serwis Player pokazywały "Pułapkę" w latach 2018-2019. Oś fabularna skupia się na pogrążonej w kryzysie twórczym pisarce powieści kryminalnych. Kobieta zmaga się z traumami z dawnych lat i śmiercią męża, a szukając weny do nowego dzieła, natrafia na historię zaginionej nastolatki z domu dziecka. Główna bohaterka organizuje tam spotkanie autorskie, które stanowi jedynie pretekst do wizyty, co uruchamia serię tragicznych w skutkach zdarzeń. Na ekranie Agacie Kuleszy partnerują między innymi Leszek Lichota, Joanna Kulig, Kinga Preis, Marianna Gierszewska oraz Mateusz Więcławek.

Mimo że wysoka oglądalność pozwoliła na realizację dwóch sezonów i przyniosła produkcji nominację do Telekamery 2019, to recenzenci bezlitośnie punktowali wady serialu. Na portalu Filmweb średnia ocen od krytyków wynosi bardzo niskie 4.6 na 10. Główne zarzuty wobec "Pułapki" dotyczą ogromnych problemów technicznych, szczególnie w kwestii fatalnego udźwiękowienia, które wypadło jeszcze gorzej niż w innych rodzimych produkcjach. Krytykowano również dłużyzny, luki w scenariuszu, nadmiar niepowiązanych ze sobą wątków oraz wyjątkowo rozczarowujące rozwiązanie głównej zagadki kryminalnej.

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"Pułapka" numerem jeden na polskim Netflixie. Czy powstanie 3. sezon?

Udostępnienie tytułu na platformie Netflix sprawiło, że "Pułapka" ponownie przyciąga tłumy i obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych seriali w Polsce. Trudno jednak oczekiwać, że ten sukces przełoży się na realizację kolejnych odcinków. Choć żadnego scenariusza nie można całkowicie wykluczyć, na entuzjazm jest zdecydowanie za wcześnie, ponieważ prawa do ewentualnej kontynuacji ma TVN, który podchodzi do takich inwestycji z dużą rezerwą. Produkcję nie bez powodu zakończono siedem lat temu i chwilowa moda w serwisie streamingowym raczej nie sprawi, że doczekamy się trzeciego sezonu.

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