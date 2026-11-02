Britney Spears o okrucieństwie siostry i byłego męża. Wokalistka przerwała milczenie

Od wielu lat Britney Spears zmaga się ze skutkami licznych aktów przemocy, jakich doświadczyła w przeszłości. Artystka trwa w jawnym sporze z wieloma członkami rodziny, a w szczególności z ojcem Jamesem Spearsem, którego kurateli podlegała przez blisko czternaście lat. Jej własny rodzic ubezwłasnowolnił córkę i wykorzystywał ją dla korzyści finansowych. Równie złe stosunki łączą gwiazdę z siostrą Jamie Lynn. Piosenkarka wielokrotnie zarzucała jej brak wsparcia w walce o uwolnienie się spod władzy ojca oraz budowanie własnej popularności na jej nazwisku. Obecnie światło dzienne ujrzały zupełnie nowe okoliczności w tej sprawie.

Britney Spears atakuje siostrę Jamie Lynn. Wokalistka opisuje bolesne relacje

Konflikt pomiędzy Britney Spears a Jamie Lynn ciągnie się od dawna i mimo chwilowego wyciszenia emocji, siostry wielokrotnie przeprowadzały na siebie medialne ataki. W poniedziałek, 2 listopada 2026 roku, wokalistka zamieściła na platformie Instagram post ze zdjęciem młodej Dakoty Fanning z produkcji „Uptown Girls”, na którym aktorka pokazuje środkowy palec. Zarówno na początku, jak i na końcu swojego wpisu gwiazda umieściła identyczną deklarację „Znajdę sobie nową rodzinę”. W dalszej części opisała jedno z licznych upokorzeń, jakich zaznała ze strony swojej siostry.

- Jamie Lynn ani razu nie pozwoliła mi wziąć na ręce [swojej córki - przyp. red.] Ivy, gdy odwiedzałam je w trakcie pandemii - napisała.

Britney Spears o zachowaniu Kevina Federline'a. Były mąż miał ją upokarzać

W tym samym poście na Instagramie artystka skierowała ostre słowa również w stronę ojca swoich dzieci i byłego męża, Kevina Federline'a. Według relacji piosenkarki mężczyzna dopuszczał się wobec niej wyjątkowego okrucieństwa, które polegało na tym, że podczas wizyt w celu odebrania pociech zabraniał jej nawet skorzystania z łazienki.

- Sprawili, że czułam się jak niewolnica i w sekrecie knuli za moimi plecami, gdy jedyne, co robiłam, to pracowałam dla ojca - skwitowała z żalem wokalistka.

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