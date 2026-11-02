Joanna Krupa uderza w Donalda Tuska! "Złaź z drogi". Gwiazda stanęła murem za Nawrockim

- Joanna Krupa publicznie skrytykowała premiera Donalda Tuska w związku z jego orędziem dotyczącym kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym, używając dosadnych słów i wyrażając poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego.
- Doszło do eskalacji kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie doprowadzono do zmian personalnych oraz przepychanek, co sprowokowało interwencję prezydenta Nawrockiego, który przerwał wizytę zagraniczną.
- Premier Donald Tusk zapowiedział kontynuację zmian, sprzeciwiając się "krzykowi, kłamstwom i przemocy", podczas gdy autorytety prawnicze poparły sędziów dążących do zmian i skrytykowały działania prezydenta.
Modelka Joanna Krupa postanowiła zabrać głos w samym centrum politycznej burzy. Gwiazda zareagowała na nagranie opublikowane w mediach społecznościowych przez „Fakt”, na którym uwieczniono orędzie premiera Donalda Tuska. Szef rządu odniósł się w nim do dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrały się pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
Modelka nie kryła irytacji postawą premiera. W krótkim, ale niezwykle dosadnym komentarzu, oceniła wystąpienie lidera Platformy Obywatelskiej.
- Masakra chłop. Tusk, get out of the way! [z ang. "Tusk, złaź z drogi!" - przyp. red.] - napisała Joanna Krupa pod filmem.
Joanna Krupa murem za Nawrockim
Na tym jednak nie koniec politycznych deklaracji gwiazdy. Krupa aktywnie włączyła się w dyskusję z internautami. Gdy jedna z użytkowniczek stanęła w obronie głowy państwa, pisząc: „Prezydent Polski Karol Nawrocki, przypominam, jest nietykalny! Nawet przez pana”, jurorka „Top Model” natychmiast zareagowała.
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Krupa odpowiedziała na ten wpis krótkim „Amen”, dodając do tego emotikony serduszek. Tym samym celebrytka jasno opowiedziała się po jednej ze stron konfliktu, który w ostatnich dniach paraliżuje najważniejsze instytucje w państwie.
Nocna bitwa o TK
Emocjonalna reakcja gwiazdy to pokłosie wydarzeń z piątkowego wieczoru, 30 października. Pod Trybunałem Konstytucyjnym doszło do awantury i interwencji policji. Sytuacja stała się na tyle poważna, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na przerwanie oficjalnej wizyty w Senegalu. Prezydencki samolot został zawrócony w powietrzu, a głowa państwa w środku nocy pojawiła się przy Alei Szucha w Warszawie.
W budynku dochodziło do przepychanek z udziałem prezydenckich ministrów, funkcjonariuszy i sędziów. Wszystko przez zmiany personalne w TK – stery w instytucji przejęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, co wywołało natychmiastowy opór dotychczasowych władz Trybunału i prezydenta.
Donald Tusk w swoim orędziu zapowiedział, że nie cofnie się przed wprowadzaniem zmian. Podkreślił, że o kształcie prawa nie mogą decydować „krzyk, kłamstwa i przemoc”. Z taką argumentacją kompletnie nie zgodziła się Joanna Krupa, dając temu wyraz w sieci. Co ciekawe, inaczej sprawę widzą autorytety prawnicze - byli prezesi TK, m.in. Andrzej Zoll i Marek Safjan, którzy w oficjalnym oświadczeniu poparli sędziów dążących do zmian i skrytykowali nocną interwencję prezydenta Nawrockiego.