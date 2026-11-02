Joanna Krupa uderza w Donalda Tuska! "Złaź z drogi". Gwiazda stanęła murem za Nawrockim

Joanna Krupa publicznie skrytykowała premiera Donalda Tuska w związku z jego orędziem dotyczącym kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym, używając dosadnych słów i wyrażając poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego.

Doszło do eskalacji kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie doprowadzono do zmian personalnych oraz przepychanek, co sprowokowało interwencję prezydenta Nawrockiego, który przerwał wizytę zagraniczną.

Premier Donald Tusk zapowiedział kontynuację zmian, sprzeciwiając się "krzykowi, kłamstwom i przemocy", podczas gdy autorytety prawnicze poparły sędziów dążących do zmian i skrytykowały działania prezydenta.

Modelka Joanna Krupa postanowiła zabrać głos w samym centrum politycznej burzy. Gwiazda zareagowała na nagranie opublikowane w mediach społecznościowych przez „Fakt”, na którym uwieczniono orędzie premiera Donalda Tuska. Szef rządu odniósł się w nim do dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrały się pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Modelka nie kryła irytacji postawą premiera. W krótkim, ale niezwykle dosadnym komentarzu, oceniła wystąpienie lidera Platformy Obywatelskiej.

- Masakra chłop. Tusk, get out of the way! [z ang. "Tusk, złaź z drogi!" - przyp. red.] - napisała Joanna Krupa pod filmem.

Joanna Krupa murem za Nawrockim

Na tym jednak nie koniec politycznych deklaracji gwiazdy. Krupa aktywnie włączyła się w dyskusję z internautami. Gdy jedna z użytkowniczek stanęła w obronie głowy państwa, pisząc: „Prezydent Polski Karol Nawrocki, przypominam, jest nietykalny! Nawet przez pana”, jurorka „Top Model” natychmiast zareagowała.

Krupa odpowiedziała na ten wpis krótkim „Amen”, dodając do tego emotikony serduszek. Tym samym celebrytka jasno opowiedziała się po jednej ze stron konfliktu, który w ostatnich dniach paraliżuje najważniejsze instytucje w państwie.

Nocna bitwa o TK

Emocjonalna reakcja gwiazdy to pokłosie wydarzeń z piątkowego wieczoru, 30 października. Pod Trybunałem Konstytucyjnym doszło do awantury i interwencji policji. Sytuacja stała się na tyle poważna, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na przerwanie oficjalnej wizyty w Senegalu. Prezydencki samolot został zawrócony w powietrzu, a głowa państwa w środku nocy pojawiła się przy Alei Szucha w Warszawie.

W budynku dochodziło do przepychanek z udziałem prezydenckich ministrów, funkcjonariuszy i sędziów. Wszystko przez zmiany personalne w TK – stery w instytucji przejęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, co wywołało natychmiastowy opór dotychczasowych władz Trybunału i prezydenta.

Donald Tusk w swoim orędziu zapowiedział, że nie cofnie się przed wprowadzaniem zmian. Podkreślił, że o kształcie prawa nie mogą decydować „krzyk, kłamstwa i przemoc”. Z taką argumentacją kompletnie nie zgodziła się Joanna Krupa, dając temu wyraz w sieci. Co ciekawe, inaczej sprawę widzą autorytety prawnicze - byli prezesi TK, m.in. Andrzej Zoll i Marek Safjan, którzy w oficjalnym oświadczeniu poparli sędziów dążących do zmian i skrytykowali nocną interwencję prezydenta Nawrockiego.