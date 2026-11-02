Zaskakująca figurka na grobie generała Wojciecha Jaruzelskiego. "Żołnierz"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-11-02 5:00

Wojciech Jaruzelski zmarł 25 maja 2014 roku w Warszawie w wieku 90 lat. Generał spoczywa na warszawskich Powązkach Wojskowych, jakkolwiek jego nagrobek nie znajduje się w najbardziej reprezentacyjnej Alei Zasłużonych. Odwiedziliśmy przed dniem Wszystkich Świętych grób generała Wojciecha Jaruzelskiego. Poza kwiatami i zniczami, wskazującymi na pamięć o zmarłym, znalazła się na nim niecodzienna ozdoba - głowa Jezusa w cierniowej koronie.

Postać Wojciecha Jaruzelskiego wciąż wywołuje silne, sprzeczne emocje w Polsce. Dla wielu Polaków jest on symbolem represyjnego reżimu komunistycznego i osobą odpowiedzialną za wprowadzenie stanu wojennego. Jednakże, jak pokazują liczne ślady pamięci na jego grobie, istnieje też grupa ludzi, która wspomina go z szacunkiem i sympatią. Ci ostatni odwiedzają jego miejsce pochówku nie tylko w dniu Wszystkich Świętych, ale także w innych terminach, pielęgnując pamięć o zmarłym.

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Grób Wojciecha Jaruzelskiego jest regularnie odwiedzany i pielęgnowany przez jego córkę, Monikę Jaruzelską. Ciekawostką dotyczącą jego życia jest powrót do wiary katolickiej przed śmiercią. Choć pochodził z głęboko wierzącej rodziny, Jaruzelski odszedł na lata od wiary, jednak przed śmiercią wyspowiadał się, co potwierdził ks. Adam Boniecki. - U Boga nikt nie jest skreślony, a Wojciech Jaruzelski jeszcze przed śmiercią się wyspowiadał. Jego decyzja o powrocie do Kościoła była ważna. I, jak sądzę, niełatwa. Zbyt długo manifestował swój dystans do Kościoła i w ogóle wiary, by potem łatwo wrócić - zdradzał.

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Miejsce pochówku Wojciecha Jaruzelskiego nie znajduje się w Alei Zasłużonych, lecz w bardziej ustronnym miejscu, z dala od głównej alejki cmentarnej. Jego grób wyróżnia się wyjątkową skromnością i prostotą, całkowicie pozbawioną przepychu. Zamiast ozdobnego pomnika czy innych dekoracji, spoczywa tam jedynie prosta kamienna płyta z tablicą, na której widnieje napis: "Generał Wojciech Jaruzelski 1923-2014". Żołnierz". Co więcej, na grobie brakuje jakichkolwiek symboli religijnych, w tym krzyża. Tym bardziej zaskakuje głowa Jezusa w cierniowej koronie, którą zobaczyliśmy.

Nagrobek Wojciecha Jaruzelskiego ze zniczami i figurka Jezusa na miniaturze. O grobie generała przeczytasz na SE.
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Alfabet Millera - J jak Jaruzelski
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