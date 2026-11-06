Głośne transfery w telewizji! Gwiazdy Polsatu idą do TVP Info! Jest też nowa prowadząca "Faktów" TVN

Szykują się spore zmiany na antenach największych stacji telewizyjnych. TVP Info wzmacnia poranne pasmo, a "Fakty" TVN zyskują nową prowadzącą głównego wydania. Widzowie zobaczą na ekranie dobrze znane dziennikarki i dziennikarzy, ale tym razem w nowych rolach. Wśród nich są prezenterzy, którzy zdecydowali się odejść z Polsatu.

Gwiazdy Polsatu przechodzą do TVP Info

Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, do zespołu TVP Info w grudniu 2026 r. dołączą Beata Cholewińska i Mariusz Abramowicz. Dziennikarze będą wspólnie prowadzić poranne pasmo stacji. Informację potwierdził Grzegorz Sajór, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Tak, to prawda. Beata Cholewińska i Mariusz Abramowicz będą parą prowadzącą poranki w TVP Info – przekazał Wirtualnemedia.pl szef TAI.

Większe zespoły i wyzwania

Nowi prowadzący nie zastąpią dotychczasowej ekipy. W porannym paśmie pozostaną m.in. Piotr Jędrzejek i Magdalena Bober. Grzegorz Sajór zaznaczył również, że nie zamierza rozdzielać Cholewińskiej i Abramowicza. Prezenterzy przez wiele lat pracowali razem w Polsacie i, jak podkreślił szef TAI, dobrze się uzupełniają.

Dla Beaty Cholewińskiej będzie to duża zmiana zawodowa. Z Polsatem była związana przez 23 lata, a do Polsat News dołączyła w 2012 r. Zaczynała jako reporterka, później została jedną z prowadzących poranny program "Nowy dzień". Teraz wraz z Mariuszem Abramowiczem rozpocznie nowy etap kariery w TVP Info.

Nowa prowadząca w "Faktach"

Zmiany szykują się również w konkurencyjnej stacji. Jak poinformowały Wirtualnemedia.pl, Magda Łucyan dołączy do grona gospodarzy głównego wydania "Faktów" TVN. Widzowie zobaczą ją w tej roli już w sobotę 7 listopada 2026 r. o godz. 19.

Dziennikarka jest związana z grupą TVN od 14 lat. Dotychczas pracowała przede wszystkim jako reporterka, ale widzowie znają ją także z TVN24, gdzie prowadzi m.in. autorski program "Rozmowy o końcu świata", "Fakty po południu" oraz serwisy informacyjne w paśmie "Wstajesz i wiesz". Jest również autorką cykli rozmów ze świadkami historii.

Decyzję o powierzeniu jej nowej roli skomentowała szefowa TVN Kasia Kieli.

"Fakty" TVN to najważniejszy serwis informacyjny w Polsce oraz najchętniej oglądany program telewizyjny. Dlatego też konsekwentnie od lat rozwijamy ten format tak, aby poszerzać grono widzów, którym Fakty towarzyszą każdego dnia. Jestem przekonana, że z Magdą na pokładzie Fakty będą jeszcze chętniej oglądanym programem.

Z kolei Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN, zwrócił uwagę na wieloletnią pracę dziennikarki w redakcji i jej doświadczenie.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa wobec widzów. Chcemy się rozwijać, jednocześnie konsekwentnie dbając o najwyższe standardy dziennikarstwa. Za sukcesem programu stoją dziennikarze, którzy wierzą w prawdziwą misję tego zawodu. Magda Łucyan już od lat była ważną częścią tego zespołu jako reporterka, teraz widzowie będą mogli zobaczyć ją w nowej roli.

Obecnie główne wydania "Faktów" prowadzą Piotr Kraśko, Grzegorz Kajdanowicz, Anita Werner, Diana Rudnik i Piotr Marciniak. Do tego grona dołączy teraz Magda Łucyan.

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