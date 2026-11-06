"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Znamy wyniki finału. Kto wygrał? Jest zaskoczenie!

Finał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto walczył o zwycięstwo w programie?

Ostatni odcinek obecnej odsłony programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyniósł oglądającym ogromną dawkę skrajnych emocji. Rywalizacja o główną nagrodę stała na bardzo wysokim poziomie, a pretendenci do wygranej zdecydowali się na piosenki o wyjątkowej, osobistej wartości. Całe widowisko rozpoczęło się od wspólnego wykonania przeboju Elvisa Presleya przez czwórkę finalistów, czyli Marię Sadowską, Ulę Milewską, Rafała Brzozowskiego i Marcina Maciejczaka.

Mimo że ci uczestnicy wywalczyli awans do ścisłego finału dzięki punktacji gromadzonej przez wszystkie dotychczasowe odcinki, o końcowym sukcesie decydowała tylko ta jedna prezentacja. Gra toczyła się o wysoką stawkę, dlatego każdy z wykonawców samodzielnie wskazał finałowy utwór, mający w pełni ukazać jego możliwości wokalne oraz artystyczną wrażliwość.

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Marcin Maciejczak jako Anna German. Piotr Gąsowski popłakał się na wizji

Otwarcie finałowej rywalizacji należało do Marcina Maciejczaka, przed którym stanęło wyjątkowo wymagające wyzwanie wokalne. Młody wokalista przeobraził się w Annę German i zaśpiewał poruszające „Tańczące Eurydyki”. Zaprezentowana przez niego wersja wywołała na widowni i za stołem sędziowskim ogromne emocje, przez co jeden z oceniających otwarcie się popłakał.

Występ ten do głębi wstrząsnął Piotrem Gąsowskim. Juror ze łzami w oczach zwrócił się bezpośrednio do młodego wokalisty po jego zejściu ze sceny. „To była ukochana piosenka mojej mamusi, dlatego jest mi bardzo przyjemnie, że mogłem usłyszeć tak genialne wykonanie. To jest przepiękne, że marzenie się spełniło. I na koniec: aktorsko pięknie, coś niebywałego. Taki dymek tu był. Byłeś wspaniały. I wzruszyłem się. Dziękuję” – przyznał rozemocjonowany sędzia.

Rafał Brzozowski zachwycił w finale. Justyna Steczkowska nie kryła emocji

Następnie na scenie pojawił się Rafał Brzozowski, który na decydujące starcie wybrał słynny przebój Michaela Boltona pod tytułem „When a Man Loves a Woman”. Decyzja o sięgnięciu po ten pełen emocji i niezwykle osobisty utwór była doskonałym posunięciem, ponieważ pozwoliła artyście w pełni zademonstrować potęgę swojego głosu. Ta prezentacja wywarła szczególne wrażenie na Justynie Steczkowskiej.

Zachwycona wokalistka i jurorka w niezwykle entuzjastycznych słowach oceniła występ kolegi z branży. „Rafał, wspaniale. Jakbym była na koncercie Boltona i powiem ci, że to są w ogóle piosenki dla ciebie. Sam wiesz, że jesteś facetem, który ma męską energię i to ciągnie. Myślę, że wszystkie tu kobiety były zadowolone” – krzyczała z wielkim podziwem Steczkowska.

Marcin Miller i Gabriel Fleszar w duecie. Wyjątkowe nagrody od jurorów

Podczas finałowego wieczoru na scenie zaprezentowali się także wykonawcy, którzy znaleźli się poza ścisłą czwórką walczącą o główny triumf. Marcin Miller oraz Gabriel Fleszar stworzyli duet jako kultowa grupa Ricchi e Poveri, przypominając widzom znany utwór „Acapulco”. Ich występ był niezwykle barwny i potraktowany z dużym dystansem, co potwierdziło, że w tym formacie obok wyścigu o punkty liczy się przede wszystkim doskonała rozrywka.

Po tym występie obaj artyści doczekali się wielu komplementów ze strony składu sędziowskiego. Małgorzata Walewska przekazała liderowi zespołu Boys wyróżnienie, dodając z uśmiechem kilka słów od siebie. „Kochany, bardzo się cieszę, że mogłam cię poznać z bliska, jesteś super człowiekiem o wielkim dystansie do siebie. Nie zostanę fanem disco polo, ale i tak cię lubię” – zaznaczyła śpiewaczka operowa. Natomiast Justyna Steczkowska podarowała Gabrielowi Fleszarowi „kuloodporną kamizelkę”, mającą chronić go w świecie rodzimego show-biznesu.

Ula Milewska i Maria Sadowska w finale "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Duże zaskoczenie wywołała Ula Milewska, która jako pierwsza kobieta w dotychczasowych dziejach tego telewizyjnego show zaśpiewała w języku hiszpańskim. Artystka przyjęła postać wokalistki znanej jako Rosalía i stworzyła na scenie pełnoprawne widowisko teatralne. „Zbudowałaś cudowną atmosferę, zbudowałaś przepiękny spektakl wraz z zespołem” – komplementował jej występ Piotr Gąsowski.

Niezwykłe umiejętności wokalne zademonstrowała z kolei Maria Sadowska, sięgając po kompozycję „Somewhere” z repertuaru Barbry Streisand. Początki artystki w tej edycji nie należały do najprostszych, gdyż tuż po otwierającym odcinku dopadły ją wątpliwości, jednak każdym następnym wyjściem na scenę potwierdzała swój wysoki poziom. Jej finałową metamorfozę w samych superlatywach podsumowała Małgorzata Walewska. „To jest nieprawdopodobne, jak ta postać jest uszyta na twoją miarę. Barbara Streisand też jest reżyserką, też jest aktorką i też jest piosenkarką. To jakbyś w lustro patrzyła” – oceniła jurorka.

Ida Nowakowska i Bryska w duecie. Żarty Piotra Gąsowskiego na scenie

W finałowym odcinku przed kamerami wystąpiły również Ida Nowakowska oraz Bryska, które dały niezwykle energetyczny popis w przeboju „Bang, Bang”. Tuż po zakończeniu tej piosenki nadszedł moment na wręczenie kolejnych upominków pożegnalnych. Piotr Gąsowski przekazał wyróżnienie młodej wokalistce, obsypując ją przy tym wieloma komplementami. „Jesteś wspaniałą dziewczyną, mega utalentowaną, bardzo wrażliwą i jak tylko ktoś ci będzie chciał krzywdę zrobić, to wujek Gąs po ryju obije” – rzucił żartobliwie juror.

Wyjątkowy podarunek trafił także w ręce drugiej z występujących w tym duecie pań. Stefano Terrazzino wręczył Idzie Nowakowskiej oprawiony w ramki plakat, stanowiący pamiątkę po jej występie z udziałem rodziny. „W tym programie właśnie chodzi o takie magiczne momenty, które się kolekcjonuje” – zaznaczył wyraźnie poruszony tancerz.

Wyniki finału "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Piękny gest Rafała Brzozowskiego

Kiedy wszystkie zaplanowane na ten wieczór metamorfozy dobiegły końca, prowadzący przeszli do odczytania ostatecznego werdyktu. Na czwartej pozycji rywalizację zakończył Marcin Maciejczak, do którego trafiła Żelazna Złota Twarz. Trzecią lokatę w wielkim finale zajęła Ula Milewska, odbierając z rąk organizatorów statuetkę Brązowej Twarzy.

Tytuł wicemistrza tej edycji oraz Srebrną Twarz wywalczył sobie Rafał Brzozowski. Wokalista odebrał także nagrodę finansową w postaci czeku opiewającego na 20 tysięcy złotych i zdecydował się przekazać całą tę sumę na konto wspierającej zwierzęta Fundacji „Załoga Bulldoga”.

Kto wygrał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Maria Sadowska ze Złotą Twarzą

Zwyciężczynią całej edycji została Maria Sadowska, która zgarnęła główną statuetkę Złotej Twarzy oraz czek na kwotę 150 tysięcy złotych. Triumfatorka przekazała całą wygraną na rzecz Fundacji Polsat, świętującej w bieżącym roku trzydziestolecie swojego istnienia. Symboliczny czek z rąk artystki odebrała na scenie prezes tej organizacji, Agnieszka Grzegorczyk.

Maria Sadowska w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przeżyła przygodę życia. Teraz planuje współprace z innymi uczestnikami!