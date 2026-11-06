Danuta Stenka zalała się łzami! Podziękowała za pomoc dla chorego męża: "Nie spodziewaliśmy się, że zaleje nas taka wielka fala dobra"

W środę, 4 listopada 2026 r., Danuta Stenka zwróciła się do internautów z dramatycznym apelem o pomoc. Aktorka ujawniła wówczas, że jej ukochany mąż, Janusz Grzelak choruje na szpiczaka plazmocytowego. Na leczenie potrzebne były ogromne pieniądze - 2 miliony złotych, a czas szybko uciekał!

Apel poruszył tysiące osób. Do akcji błyskawicznie włączyli się zarówno internauci, jak i znane osoby ze świata filmu i teatru. Przyjaciele aktorki nagłaśniali zbiórkę w mediach społecznościowych, zachęcając kolejnych ludzi do wpłat. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania rodziny. W niecałe 48 godzin udało się zebrać całą potrzebną kwotę, czyli niemal 2 mln zł.

Danuta Stenka podziękowała za pomoc. "To jest po prostu cud"

Po zakończeniu zbiórki Danuta Stenka postanowiła osobiście zwrócić się do wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc jej rodzinie. W opublikowanym nagraniu nie kryła emocji. Aktorka przyznała, że skala odzewu i tempo, w jakim udało się zgromadzić pieniądze, były dla niej i jej bliskich ogromnym zaskoczeniem.

"Kochani, zebraliśmy całą kwotę. To jest po prostu cud. Cud, który sprawiliście wy: moi przyjaciele, moi znajomi, moi koledzy i mnóstwo, mnóstwo ludzi, których nigdy nie spotkałam, nie poznałam. Nie znajduję słów, którymi mogłabym wyrazić swoją wdzięczność. W najśmielszych snach nie spodziewaliśmy się, że to się potoczy tak błyskawicznie, że zaleje nas taka niesamowita, taka wielka fala dobra" .

Stenka nie zdołała powstrzymać łez

Danuta Stenka podkreśliła, że w trudnym czasie otrzymała od ludzi również coś, czego nie da się przeliczyć na złotówki: poczucie, że nie są sami, nadzieję i siłę do dalszej walki o zdrowie Janusza.

Gwiazda przeprosiła za wzruszenie, ale przyznała, że trudno jej mówić o całej sytuacji bez łez. Faktycznie, głos jej się łamał i doświadczona aktorka ledwo dokończyła nagranie.

"Przepraszam, rozklejam się, ale nie jestem w stanie mówić o tym bez wzruszenia. Daliście nam nie tylko pieniądze na leczenie Janusza, ale też ogromne wsparcie duchowe, daliście nam nadzieję i wspaniałą, wielką energię do działania, do walki. Więc ograniczę się tylko do takiego wielkiego, ogromnego dziękuję z całego serca.

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