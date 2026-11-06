Wzruszający powrót Ani Karwan do "The Voice of Poland". Na tej scenie 10 lat temu walczyła w finale

Redakcja se.pl
2026-11-06 19:07

To będzie wyjątkowo symboliczny powrót na scenę "The Voice of Poland"! Ania Karwan po dokładnie 10 latach znów zaśpiewa w programie, w którym jako finalistka walczyła o swoje marzenia. Wokalistka nie kryje wzruszenia, bo na scenie ponownie stanie u jej boku Kuba Badach. Tym razem jednak artyści – już jako trenerzy show – wykonają premierowo swój wspólny singiel "Będę tu na Ciebie czekać".

Ania Karwan i Kuba Badach uśmiechają się na tle drewnianej ściany. O powrocie artystów do The Voice of Poland czytaj na SE.
Autor: "Będę tu na Ciebie czekać"/ Materiały prasowe

Ania Karwan i symboliczny powrót na scenę "The Voice of Poland"

Scena "The Voice of Poland" szykuje się na wyjątkowe widowisko, które dla jednej z trenerek będzie miało bardzo osobisty wymiar. W najbliższym odcinku show obok uczestników pojawią się również Ania Karwan i Kuba Badach. Artyści wykonają wspólnie swój najnowszy utwór, a dla wokalistki będzie to powrót do przełomowych chwil sprzed lat.

Dokładnie 10 lat temu to właśnie tutaj walczyła o swoje marzenia w finale programu. Co ciekawe, już wtedy śpiewała w duecie z Kubą Badachem.

"To piękna klamra tej historii"

Wokalistka nie kryje wzruszenia, że po dekadzie wraca w zupełnie nowej roli, by razem z tym samym artystą zaprezentować ich wspólne dzieło. To właśnie na scenie muzycznego show po raz pierwszy na żywo zabrzmi ich singiel „Będę tu na Ciebie czekać”.

– 10 lat temu na tej scenie walczyłam w finale o swoje marzenia i wtedy też śpiewałam z Kubą – wyjaśnia Ania Karwan. – Występ w tej edycji, z naszą wspólną piosenką to piękna klamra tej historii – dodaje. – Jestem za to bardzo wdzięczna i cieszę się, że telewizyjna premiera „Będę tu na Ciebie czekać” odbędzie się w takich okolicznościach – podkreśla.

Ania Karwan piątą trenerką The Voice of Poland
Galeria zdjęć 16

Trenerzy razem na scenie

Obecnie zarówno Ania Karwan, jak i Kuba Badach, związani są z programem jako trenerzy. Kuba Badach zasiada w słynnym czerwonym fotelu od 15. edycji show, emitowanej w 2024 roku.

Ania Karwan dołączyła do ekipy rok później. Objęła rolę trenerki i gospodyni specjalnej sceny „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, na której daje szansę uczestnikom, którzy odpadli z programu.

Zobacz też: Żałoba w "Kole fortuny"! Nie żyje uwielbiany członek ekipy. Miał 59 lat

Kiedy i gdzie oglądać występ?

Premierowe wykonanie wspólnego singla artystów będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę. Występ uświetni ostatni odcinek „Bitew” w ramach 17. edycji „The Voice of Poland”. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30 w TVP2.

Sonda
Oglądasz "The Voice of Poland"?
Ania Karwan szczerze o show-biznesie! Zdradziła, co naprawdę liczy się na scenie!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANIA KARWAN
THE VOICE OF POLAND
THE VOICE
KUBA BADACH
ANNA KARWAN

ROLKI