Wzruszający powrót Ani Karwan do "The Voice of Poland". Na tej scenie 10 lat temu walczyła w finale

Ania Karwan i symboliczny powrót na scenę "The Voice of Poland"

Scena "The Voice of Poland" szykuje się na wyjątkowe widowisko, które dla jednej z trenerek będzie miało bardzo osobisty wymiar. W najbliższym odcinku show obok uczestników pojawią się również Ania Karwan i Kuba Badach. Artyści wykonają wspólnie swój najnowszy utwór, a dla wokalistki będzie to powrót do przełomowych chwil sprzed lat.

Dokładnie 10 lat temu to właśnie tutaj walczyła o swoje marzenia w finale programu. Co ciekawe, już wtedy śpiewała w duecie z Kubą Badachem.

"To piękna klamra tej historii"

Wokalistka nie kryje wzruszenia, że po dekadzie wraca w zupełnie nowej roli, by razem z tym samym artystą zaprezentować ich wspólne dzieło. To właśnie na scenie muzycznego show po raz pierwszy na żywo zabrzmi ich singiel „Będę tu na Ciebie czekać”.

– 10 lat temu na tej scenie walczyłam w finale o swoje marzenia i wtedy też śpiewałam z Kubą – wyjaśnia Ania Karwan. – Występ w tej edycji, z naszą wspólną piosenką to piękna klamra tej historii – dodaje. – Jestem za to bardzo wdzięczna i cieszę się, że telewizyjna premiera „Będę tu na Ciebie czekać” odbędzie się w takich okolicznościach – podkreśla.

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Trenerzy razem na scenie

Obecnie zarówno Ania Karwan, jak i Kuba Badach, związani są z programem jako trenerzy. Kuba Badach zasiada w słynnym czerwonym fotelu od 15. edycji show, emitowanej w 2024 roku.

Ania Karwan dołączyła do ekipy rok później. Objęła rolę trenerki i gospodyni specjalnej sceny „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”, na której daje szansę uczestnikom, którzy odpadli z programu.

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Kiedy i gdzie oglądać występ?

Premierowe wykonanie wspólnego singla artystów będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę. Występ uświetni ostatni odcinek „Bitew” w ramach 17. edycji „The Voice of Poland”. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:30 w TVP2.

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