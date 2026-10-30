Maria Sadowska zachwyciła jurorów w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Znamy pełną listę finalistów

Półfinał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Justyna Steczkowska i Ida Nowakowska na scenie

Półfinałowa odsłona programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” przyniosła ogromne emocje. Wielotygodniowa i wyrównana rywalizacja dobiegła końca, wyłaniając czwórkę artystów walczących w wielkim finale o główne trofeum. Zanim jednak ogłoszono ostateczną punktację, widzowie obejrzeli wyjątkowe widowisko. Muzyczny wieczór zainaugurowała Justyna Steczkowska. Wokalistka zaprezentowała na scenie swój przebój „Dziewczyna Szamana”, a zaraz po występie zajęła miejsce w loży jurorskiej, aby oceniać zmagania uczestników.

Rywalizację otworzyła Ida Nowakowska, przed którą postawiono wyjątkowo wymagające wyzwanie. Tancerka musiała przeobrazić się w Agnieszkę Chylińską i zaśpiewać piosenkę „Winna”, co budziło w niej ogromny lęk z uwagi na zupełnie inną ekspresję sceniczną oraz niezwykle mocny głos wokalistki. Mimo obaw jej metamorfoza wywarła na składzie sędziowskim piorunujące wrażenie. - To było tak kompletne, ja miałem takie ciary od początku do końca. Zrobiłeś to tak jak ona - komplementował uczestniczkę Piotr Gąsowski.

Maria Sadowska jako Sam Brown. Jurorzy nie kryli wzruszenia

Największym wydarzeniem odcinka okazała się jednak prezentacja przygotowana przez Marię Sadowską. Wokalistka przeobraziła się w Sam Brown i wykonała na żywo utwór „You Better Stop”. Uczestniczka zdradziła, że treningi do tego wyjścia pozwoliły jej odkryć zupełnie nowe pokłady własnego głosu, co znacząco podbudowało jej wiarę we własne siły. Chwilę przed występem dodatkowy niepokój wywołała u niej Agnieszka Hyży, wspominając o szansie na awans do finału dzięki tej właśnie roli. Narzucona presja nie przeszkodziła jednak artystce w zaprezentowaniu znakomitego show, które doprowadziło jurorów do łez.

- Marysiu, ja w ogóle nie będę tego oceniać, bo to jest, uważam, poza jakąkolwiek oceną. Ja ci tylko powiem, że od pierwszej frazy miałam dreszcze. Dziękuję bardzo” – skomentowała wyraźnie poruszona tym występem Małgorzata Walewska.

Rafał Brzozowski i Gabriel Fleszar zmierzyli się z trudnymi utworami

Niełatwe zadanie czekało w tym tygodniu na Rafała Brzozowskiego. W minionym tygodniu artysta stracił pierwotnie wylosowaną piosenkę, ponieważ Gabriel Fleszar skorzystał z opcji „kradzieży” utworu. W efekcie wokalista musiał wcielić się w kultową Bonnie Tyler w przeboju „Holding Out for a Hero”. Chociaż prywatnie ceni on dorobek tej gwiazdy, to zaśpiewanie jej partii wymagało gigantycznego wysiłku oraz mocnego zdarcia gardła. Mimo początkowego zrezygnowania na scenie pokazał pełne zaangażowanie. Z kolei wspomniany Gabriel Fleszar jako przejętego od kolegi Lewisa Capaldiego wykonał numer „Bruises”, czerpiąc z tego ogromną radość i skupiając się głównie na odpowiednim oddaniu specyficznej chrypki oryginału.

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Wyniki półfinału "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto powalczy w wielkim finale?

Ostatecznie triumfatorką dziewiątego odcinka została Maria Sadowska. Zdobyty czek na kwotę 15 tysięcy złotych artystka zdecydowała się przekazać wspierającej młodzież opuszczającą domy dziecka Fundacji One day. Na drugiej pozycji po raz trzeci z rzędu uplasował się Gabriel Fleszar, a swoją wygraną w wysokości 5 tysięcy złotych oddał na rzecz Fundacji Puchaczówka.

Zsumowanie punktów ze wszystkich dotychczasowych tygodni pozwoliło wyłonić ścisłą czołówkę, w której znaleźli się Maria Sadowska z wynikiem 249 punktów, Rafał Brzozowski mający 241 punktów, Marcin Maciejczak z dorobkiem 237 punktów oraz Ula Milewska posiadająca 230 punktów.

Poza strefą finałową rywalizację zakończyli Ida Nowakowska (220 pkt), Gabriel Fleszar (218 pkt), Marcin Miller (210 pkt) oraz zamykająca stawkę Bryska (179 pkt). Wielki finał programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” zostanie wyemitowany w najbliższy piątek o godzinie 19:55 na antenie telewizji Polsat.

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