Justyna Steczkowska nie wznowi kultowej płyty. Jej ceny na aukcjach sięgają blisko 400 złotych

Maksymilian Kluziewicz
2026-10-30 15:33

W tym roku Justyna Steczkowska obchodziła wyjątkowy jubileusz trzydziestolecia pracy na scenie. Przy tej okazji okazało się, że wydany w 2000 roku krążek „Dzień i noc” całkowicie zniknął ze sklepowych półek, a jego oryginalne egzemplarze osiągają dziś zawrotne ceny. W rozmowie z Eską wokalistka przyznała, że nie zamierza wypuszczać reedycji tego materiału, gdyż skupia się obecnie na zupełnie nowych projektach.

Obecność Justyny Steczkowskiej w branży muzycznej trwa nieprzerwanie od ponad trzech dekad. Wychowanie w niezwykle umuzykalnionej rodzinie właściwie od początku predestynowało ją do obrania ścieżki wokalnej. Kluczowym momentem w karierze polskiej diwy był występ w programie „Szansa na Sukces” w 1994 roku. Zaledwie dwanaście miesięcy później artystka reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji, a dokładnie po trzydziestu latach od tego debiutu ponownie pojawiła się na eurowizyjnej scenie.

Płyta „Dzień i noc” Justyny Steczkowskiej osiąga zawrotne ceny na aukcjach

Początek 2000 roku przyniósł premierę albumu „Dzień i noc” w dorobku Justyny Steczkowskiej, który promowała między innymi piosenka „Kosmiczna rewolucja”. Choć wydawnictwo zyskało status kultowego, obecnie nie można go już znaleźć w regularnej dystrybucji. Osoby, które kupiły ten pierwszy stworzony bez współpracy z Grzegorzem Ciechowskim krążek przed wyczerpaniem nakładu, mogą dziś liczyć na spory zysk. Na portalach aukcyjnych ceny płyty CD „Dzień i noc” dochodzą do niemal 400 złotych. Wokalistka doskonale wie o tych gigantycznych kwotach, ale w wywiadzie dla serwisu ESKA.pl zadeklarowała brak planów dotyczących reedycji materiału.

Justyna Steczkowska zdradza muzyczne plany na 2027 rok

Decyzja gwiazdy uświetniającej „Sylwestra z Dwójką” o rezygnacji ze wznawiania archiwalnych krążków z pewnością zasmuci jej słuchaczy, zwłaszcza młodsze pokolenie, które zainteresowało się jej twórczością dzięki Eurowizji. Piosenkarka skupia się wyłącznie na nadchodzących wyzwaniach i podkreśla, że ma już w pełni zaplanowany harmonogram na kolejny sezon. Równolegle artystka nieustannie angażuje się w tworzenie premierowych utworów.

No tak, bo tych płyt już nie ma. Nie wiem, chyba nie bardzo, idziemy do przodu. W przyszłym roku mam znowu swoje trasy koncertowe. Teraz kończymy jeszcze EP-kę z Tribbsem, a ja już mam zakontraktowane trzy miesiące koncertów letnich, więc mam tyle pracy. Jeszcze ten rok się nie skończył, a już mam na następny to wszystko zrobione, więc będę miała bardzo dużo pracy, ale bardzo się z tego cieszę i dziękuję - wyznała w rozmowie z Eską.
Steczkowska niezadowolona z występu w Opolu
Górniak nie chce spać ze Steczkowska
Galeria zdjęć 50
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Justyna Steczkowska

ROLKI