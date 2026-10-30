Michał Szpak bije się w pierś w "The Voice of Poland". Przyznał, że sobie nie poradził jako trener?!

Michał Szpak uderza się w pierś. Gorzkie słowa po występie w „The Voice of Poland”

Takiego obrotu spraw na etapie „Bitew” w „The Voice of Poland” mało kto się spodziewał. Michał Szpak, jeden z trenerów muzycznego show, był wyraźnie rozczarowany po występie swoich podopiecznych. Co więcej, artysta wziął na siebie odpowiedzialność za ich nie do końca udany popis wokalny, zdobywając się na zaskakującą samokrytykę.

Wszystko wydarzyło się podczas nagrań do najbliższego odcinka programu, który wraca na antenę TVP2 po tygodniowej przerwie. Na scenie w muzycznym pojedynku zmierzyły się Julia Matczak i Wiktoria Zjawiony z drużyny Michała Szpaka.

Występ nie spełnił oczekiwań?

Trener zdecydował, że uczestniczki wykonają razem przebój Beyonce i Miley Cyrus zatytułowany „Il Most Wanted”. Ich interpretacja nie porwała jednak pozostałych jurorów. Kuba Badach, a także Baron i Tomson, jako pierwsi zabrali głos i zwrócili uwagę na nierówny poziom występu. Prawdziwe emocje pojawiły się jednak, gdy przyszła kolej na ocenę Michała Szpaka. Wokalista nie ukrywał swojego poruszenia i rozgoryczenia. Jak przyznał, miał wobec tego duetu ogromne nadzieje.

– Trudne to jest bardzo dlatego, że właśnie przez tę całą sytuację (…) moje oczekiwania względem tego, co ma się wydarzyć dzisiaj, były naprawdę największe ze wszystkich – wyznał Szpak.

29

Szpak wprost: „ja się biję w pierś jako trener”

Gwiazdor zaskoczył wszystkich, kierując krytyczne słowa w swoją stronę. Zwracając się do Julii i Wiktorii, zaczął analizować własne decyzje.

– Mnie to trochę personalnie uderza, bo może to była zła decyzja, że sparowałem was. Może to była zła decyzja, że ten utwór, że po prostu było to trudne do zinterpretowania – kontynuował. Chwilę później padły jeszcze mocniejsze słowa, w których wziął na siebie całą winę za sceniczną porażkę. – Ja się biję w pierś po prostu, jako trener, że może tym razem – w ciągu tych siedmiu edycji – po prostu najzwyczajniej w świecie ja też sobie nie poradziłem z tą sytuacją – dodał ze smutkiem Michał Szpak.

Zobacz też: Maryla Rodowicz wystąpi na "Sylwestrze z Dwójką". TVP pokazała już pierwsze nagranie z gwiazdą!

Jaka będzie decyzja?

Po tak gorzkim wyznaniu los Julii Matczak i Wiktorii Zjawiony w programie stanął pod znakiem zapytania. Jaką decyzję ostatecznie podejmie ich trener? Widzowie przekonają się o tym już w najbliższą sobotę. Kolejny odcinek „Bitew” 17. edycji „The Voice of Poland” zostanie wyemitowany o godz. 20:30 w TVP2.

Sonda Oglądasz "The Voice of Poland"? TAK NIE