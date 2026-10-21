Michał Szpak znów zaszalał na salonach! Obok niego Weronika Rosati w koronkach

Co za widok! Michał Szpak w nietypowych butach, Weronika Rosati w zmysłowej stylizacji

Połączenie świata luksusowej mody z ofertą popularnej sieciówki to wydarzenie, obok którego trudno przejść obojętnie. Tym razem za kolekcję odpowiada Elie Saab, libański projektant znany z efektownych kreacji wieczorowych i zamiłowania do wyrafinowanych detali. Jego projekty od lat pojawiają się na najważniejszych galach i czerwonych dywanach na całym świecie. Nic więc dziwnego, że przedpremierowa prezentacja kolekcji w Warszawie przyciągnęła przedstawicieli polskiego show-biznesu. Zaproszeni goście wykorzystali tę okazję, by zaprezentować swoje modowe wybory przed obiektywami fotoreporterów.

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Michał Szpak łamie modowe zasady, Weronika Rosati kusi elegancją. Co za stylizacje!

Wśród uczestników wydarzenia pojawiła się Weronika Rosati. Aktorka postawiła na koronkowe elementy garderoby, które nadały jej stylizacji zmysłowego, a zarazem eleganckiego charakteru. Delikatna faktura materiału doskonale wpisywała się w klimat wieczorowej mody, z której słynie Elie Saab. Koronki od lat pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów kobiecych kreacji, pozwalając połączyć subtelność z wyrazistym efektem. Rosati udowodniła, że podczas modowych wydarzeń klasyczna elegancja wciąż ma swoje miejsce.

Na premierze nie mogło zabraknąć również Michała Szpaka. Wokalista od dawna przyzwyczaił fanów do tego, że jego stylizacje rzadko bywają zachowawcze. Tym razem także postawił na oryginalność i odważne zestawienia. Zamiast klasycznego garnituru w tradycyjnym wydaniu wybrał obszerny, dwurzędowy model z głębszym dekoltem. Całość uzupełnił szalem w butelkowozielonym kolorze, który stanowił wyrazisty akcent stylizacji. Artysta zadbał również o dodatki. Ciemne okulary, liczne pierścienie i pomalowane paznokcie podkreśliły jego niepokorny wizerunek. Szczególną uwagę przyciągało ekstrawaganckie obuwie z wycięciami odsłaniającymi palce. Szpak po raz kolejny pokazał, że moda jest dla niego przestrzenią do wyrażania osobowości, a nie zbiorem sztywnych zasad. Jego zestawienie wyróżniało się na tle bardziej klasycznych propozycji i idealnie pasowało do wizerunku artysty, który nie boi się eksperymentować.

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