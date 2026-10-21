Grażyna Szapołowska spędziła pół dnia w szpitalu. Aktorkę wspierała córka i wnuczka

tumm
2026-10-21 5:08

Grażyna Szapołowska (73 l.) w poniedziałek pojawiła się w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie. Wybitna aktorka ponad cztery godziny spędziła w poczekalni czekając na konsultację. Jej mina była bardzo przejęta, ale gwiazda mogła liczyć na wsparcie swojej córki Katarzyny Jungowskiej (48 l.) oraz wnuczki Karoliny (26 l.).

Grażyna Szapołowska załamana polską służbą zdrowia

W czerwcu tego roku Grażyna Szapołowska grzmiała na swoim Instagramie. Wszystko z powodu polskiej służby zdrowia. Chodziło o konsultację lekarską, na którą czekał jej przyjaciel.

Mamy skierowanie do hematologa, który ma wydać dalszą decyzję w sprawie badań na cito. Okazuje się, że aby dostać się do tego lekarza, trzeba czekać do sierpnia przyszłego roku

- mówiła do fanów oburzona.

Nie wiem, co się dzieje i jak ten kraj stoi na głowie, ale współczuję i lekarzom, i pacjentom. To jest po prostu skandaliczne, co się dzieje i żeby na cito trzeba było czekać prawie półtora roku

- dodała.

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Spędziła w szpitalu połowę dnia. Nie była jednak sama

Teraz Grażyna Szapołowska po raz kolejny pojawiła się w szpitalu, do którego przyjechała w towarzystwie córki Katarzyny Jungowskiej oraz wnuczki Karoliny. Gwiazda udała się na izbę przyjęć dla dorosłych i z poważną miną czekała pod gabinetem. By wypełnić czas, zaglądała w telefon. Jak udało nam się ustalić, aktorka udała się do specjalisty nie w swojej, lecz w czyjejś sprawie. Prawdopodobnie przyjaciela, o którym wspominała w czerwcu. Jak zapewnia nas menedżer gwiazdy, Szapołowska jest w świetnej formie i nic jej nie dolega.

Ze zdrowiem Grażyny wszystko jest w jak najlepszym porządku. Swoją formą może zawstydzić nie jedną 4-latkę. Robi szpagat i ma świetną kondycję

- mówi "Super Expressowi" Marcin Cejrowski z agencji Selective.

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Grażyna Szapołowska w szpitalu siedzi z telefonem i wchodzi do przychodni. O wizycie aktorki przeczytasz na SE.
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GRAŻYNA SZAPOŁOWSKA

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