Anioły, jednorożce i dziecięce bransoletki. Widok grobu Katarzyny Stoparczyk wyciska łzy

Kim była Katarzyna Stoparczyk?

Katarzyna Stoparczyk (1970–2025) była polską dziennikarką radiowo-telewizyjną, autorką książek oraz reżyserką spektakli teatralnych. Przez niemal trzy dekady tworzyła audycje w Programie Trzecim Polskiego Radia (m.in. "Zagadkowa niedziela" oraz "Dzieci wiedzą lepiej"), zdobywając uznanie wyjątkową wrażliwością i umiejętnością prowadzenia dialogu z najmłodszymi. Współtworzyła program telewizyjny "Duże dzieci" w TVP2, pełniła rolę ambasadorki Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci i zasiadała w Kapituule Orderu Uśmiechu.

Autorka takich książek jak "Franciszek Pieczka. Portret intymny" czy "Jak mieć w życiu frajdę". Zginęła tragicznie 5 września 2025 roku w wypadku drogowym na trasie S19 w Jeżowem koło Niska.

Pogrzeb Kasi Stoparczyk. Tak pożegnał ją Michał Bajor

Pogrzeb tragicznie zmarłej Katarzyny Stoparczyk

Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk odbyło się 17 września 2025 roku w Warszawie. O godzinie 13:00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta rozpoczęła się msza żałobna, w której uczestniczyli bliscy, koledzy z mediów oraz fani. Podczas nabożeństwa piosenkę bez akompaniamentu zaśpiewał Michał Bajor, a syn zmarłej wypowiedział poruszające słowa:

Zawsze byłaś dla świata i miałaś uważność dla każdego spotykanego człowieka

Rodzina zaapelowała o niezłożenie wieńców i poparła zbiórkę na rzecz utworzenia Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Katarzyny Stoparczyk. Druga część uroczystości, czyli złożenie urny na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach miała charakter prywatny.

Tak wygląda grób Katarzyny Stoparczyk

To zdecydowanie jeden z najbardziej nietypowych, ale jednocześnie wyjątkowych grobów. Zdecydowanie jest on zjednoczony z przyrodą, o czym świadczy powszechna zieleń. Widać też piękne róże, jednak nie tylko to zwraca uwagę. Między kwiatami, umieszczono małe figurki i zabawki, które pokazują, że Stoparczyk na zawsze będzie prawdziwą "Przyjaciółką Dzieci". Dodatkowo wokół grobu można znaleźć małe aniołki, które zdecydowanie czuwają nad jej duszą.