Anioły, jednorożce i dziecięce bransoletki. Widok grobu Katarzyny Stoparczyk wyciska łzy

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-30 17:33

Katarzyna Grobarczyk tragicznie zginęła dokładnie we wrześniu 2025 roku. Ceniona dziennikarka "wszystkich dzieci" była pożegnana przez tłumy na cmentarzu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda jej grób przed Wszystkimi Świętymi. Uwagę zwracają nie tylko piękne kwiaty, ale i kolorowe elementy.

Kim była Katarzyna Stoparczyk?

Katarzyna Stoparczyk (1970–2025) była polską dziennikarką radiowo-telewizyjną, autorką książek oraz reżyserką spektakli teatralnych. Przez niemal trzy dekady tworzyła audycje w Programie Trzecim Polskiego Radia (m.in. "Zagadkowa niedziela" oraz "Dzieci wiedzą lepiej"), zdobywając uznanie wyjątkową wrażliwością i umiejętnością prowadzenia dialogu z najmłodszymi. Współtworzyła program telewizyjny "Duże dzieci" w TVP2, pełniła rolę ambasadorki Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci i zasiadała w Kapituule Orderu Uśmiechu.

Autorka takich książek jak "Franciszek Pieczka. Portret intymny" czy "Jak mieć w życiu frajdę". Zginęła tragicznie 5 września 2025 roku w wypadku drogowym na trasie S19 w Jeżowem koło Niska.

Pogrzeb Kasi Stoparczyk. Tak pożegnał ją Michał Bajor

Pogrzeb tragicznie zmarłej Katarzyny Stoparczyk

Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk odbyło się 17 września 2025 roku w Warszawie. O godzinie 13:00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta rozpoczęła się msza żałobna, w której uczestniczyli bliscy, koledzy z mediów oraz fani. Podczas nabożeństwa piosenkę bez akompaniamentu zaśpiewał Michał Bajor, a syn zmarłej wypowiedział poruszające słowa:

Zawsze byłaś dla świata i miałaś uważność dla każdego spotykanego człowieka

Rodzina zaapelowała o niezłożenie wieńców i poparła zbiórkę na rzecz utworzenia Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Katarzyny Stoparczyk. Druga część uroczystości, czyli złożenie urny na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach miała charakter prywatny.

Tak wygląda grób Katarzyny Stoparczyk

To zdecydowanie jeden z najbardziej nietypowych, ale jednocześnie wyjątkowych grobów. Zdecydowanie jest on zjednoczony z przyrodą, o czym świadczy powszechna zieleń. Widać też piękne róże, jednak nie tylko to zwraca uwagę. Między kwiatami, umieszczono małe figurki i zabawki, które pokazują, że Stoparczyk na zawsze będzie prawdziwą "Przyjaciółką Dzieci". Dodatkowo wokół grobu można znaleźć małe aniołki, które zdecydowanie czuwają nad jej duszą.

Portret Katarzyny Stoparczyk. Obok grób z kolorowymi figurkami na miniaturze. O pożegnaniu dziennikarki przeczytasz na SE.
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Katarzyna Stoparczyk

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