Gwiazdy przebiją same siebie? Tak wystroiły domy na Halloween w poprzednich latach

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-30 21:48

Halloween co roku budzi wielkie emocje - jedni odcinają się od tego święta, a inni je uwielbiają. W Polsce nie brakuje osób, które chętnie stroją się w mroczne kreacje, ale co z gwiazdami, które dekorują nawet odpowiednio swoje domy? Zanim celebryci pochwalą się tegorocznymi upiększeniami mieszkań, sprawdźmy, kto zaszalał w ostatnich latach.

Obchody Halloween budzą światopoglądowe spory, ale niewątpliwie przynoszą dużo frajdy osobom, które się w nie chętnie angażują. Wśród celebrytów wiele znanych twarzy decyduje się na mroczne kostiumy i udział w tematycznych imprezach, ale niektórzy idą o krok dalej i na bogato dekorują też domy. Te gwiazdy królowały w ostatnich latach, jeśli chodzi o wprowadzenie halloweenowego klimatu do własnych czterech ścian.

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Małgorzata Rozenek-Majdan co roku z rozmachem

Polską królową Halloween można śmiało nazwać Małgorzatę Rozenek-Majdan. Już kilka lat temu, kiedy kojarzone z dyniami i upiorami święto nie było jeszcze tak popularne jak dziś, gwiazda dzieliła się w sieci swoimi pomysłami na domowy wystrój. Mama małego Henia w ostatnich latach postawiła nie tylko na typowe lampiony w dyniach, ale też na nietoperze, wrony, a nawet zwisające z gałęzi kościotrupy. Zawsze jest u niej kreatywnie i inaczej niż poprzednio.

Zielińska, Socha i inne gwiazdy też inwestowały w dekoracje

Do gwiazd, które nie wystraszyły się potencjalnej krytyki i zapozowały do zdjęć w gotowości na Halloween, należy też Małgorzata Socha. Kilka lat temu aktorkę spotkało sporo negatywnych komentarzy za przyozdobienie wejścia do domu szkieletem i wielką pajęczyną. Fanami dekoracji na Halloween okazali się też Edyta i Cezary Pazurowie czy Katarzyna Zielińska, której upiornymi inwencjami w 2024 roku zachwyciła się Grażyna Wolszczak. Jak zwykle z rozmachem Halloween można się również spodziewać u Klaudii Halejcio czy Andziaks. Rok temu influencerka ozdobiła dom kilkumetrową dynią.

Wielka dynia w siatce przed domem celebrytki. Obok zdjęcia Małgorzaty Sochy i ozdób. O Halloween gwiazd przeczytasz na SE.
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Zarówno Biden, jak i Trump. Biały Dom zawsze gotowy na Halloween

Przenosząc się do kraju, w którym Halloween cieszy się największym uznaniem i popularnością, możemy odnaleźć naprawdę spektakularne pomysły na spędzenie 31 października w wystrojonym domu. Nie chodzi nawet o klan Kardashianek, ale i o sam... Biały Dom. Niezależnie od tego, kto jest aktualnie jego gospodarzem, para prezydencka zwyczajowo dekoruje wejście do swojej słynnej siedziby i częstuje przed nim dzieci cukierkami. Byłej pierwszej damie, Jill Biden, zdarzyło się nawet specjalnie przebierać za wróżkę!

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