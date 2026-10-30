Duch Bożeny Dykiel straszy na planie "Na Wspólnej"! "„Oho, Bożenka! Zaraz nas zweryfikuje"

Jak powiedział nam grający męża Marii Zięby Mieczysław Hryniewicz, Bożeny Dykiel nie da się zastąpić. Zresztą, jego zdaniem każdy z nas jest unikalny i nie do "podrobienia". Śmierć Marii Zięby opłakali prawie wszyscy wychowankowie domu dziecka, których znamy z ul. Wspólnej. W dodatku, sceny i stypy z pogrzebu bohaterki nie były nagrywane "jak zwykle". Sylwia Gliwa, wcielająca się w córkę Ziębów, Monikę, wyznała, że nie było mowy o graniu smutku. Ten smutek był naprawdę.

"Nas autentycznie zatykało w gardle"

My autentycznie płakaliśmy! I nawet kiedy była ta scena stypy na dziedzińcu na Wspólnej i postawiono taki telebim, na którym wyświetlaliśmy zdjęcia i filmy o Bożence, to nas autentycznie zatykało w gardle. Te emocje były bardzo szczere i bardzo prawdziwe. My czuliśmy i czujemy nadal, że Bożenka była dla nas ważną osobą.

- wyznała w wywiadzie dla "Super Expressu" Sylwia Gliwa, grająca córkę Marii, Monikę. Nie tylko aktorka wciąż wspomina emocje, które nagromadziły się wokół wielkiej gwiazdy kina i serialu. Okazuje się, że tęsknota za Bożeną Dykiel przyjmuje także niecodzienne formy!

O swojej serialowej żonie opowiedział nam Mieczysław Hryniewicz. Okazuje się, że Dykiel była tak intensywną osobą, że koledzy nawet mu współczuli, że musi z nią grać.

"Nawet mi współczuli, że ja gram jej męża!"

Wszyscy się jakby , „bali”, bo ona nie rządziła strachem, ale mieliśmy do niej wielki szacunek. I ten szacunek się przeradzał w taki mocny szacunek, na granicy strachu - bo ona była ostra, wymagająca. Ale przede wszystkim w stosunku do siebie, niezwykle profesjonalna. I nawet mi współczuli, że ja gram jej męża! Grażyna Wolszczak mówiła: „Ty grasz jej męża?”, ja mówię: „Mhm”. A ona na to: „Ojej, jak ja ci współczuję!”. (śmiech). (...) Oczywiście to wszystko było w żartach, bo... bo nie mogło być inaczej. I nie było powodów do takich skarg.

I właśnie ten "mąż pantoflarz", Włodek Zięba w rozmowie z nami ujawnił - też w żartobliwym tonie - że odkąd Bożeny Dykiel z nimi nie ma, na planie dzieją się bardzo dziwne rzeczy!

"Oho, Bożenka!"

Bożena jest bardzo często wspominana, bardzo często jest z nami na planie duchem. Nawet na wesoło! Jak coś spadnie w barze od razu słychać: „Oho, Bożenka! Zaraz nas zweryfikuje". Albo na przykład, czasie sceny ktoś ma telefon wyłączony i dzwoni... To kto może dzwonić? Są takie sytuacje, nawet takie lżejsze troszeczkę, ale cały czas jest obecna. I to jest też bardzo ważne, że gdzieś tam patronuje naszym działaniom. Jej imię zostało podtrzymane w barze, bardzo mi się ten pomysł to podoba!

Nie da się ukryć, że Bożena Dykiel będzie żyła wiecznie - we wspomnieniach, żartach i w sercach swoich przyjaciół i współpracowników. I wszystkich widzów, którzy od 2003 roku wiernie śledzą losy mieszkańców warszawskiej ulicy.

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Tak wygląda grób Bożeny Dykiel