Marcin Maciejczak wspomina rozstanie z czasów liceum. Poczucie krzywdy przelewa na muzykę

Przełom 2019 i 2020 roku przyniósł Marcinowi Maciejczakowi ogromną popularność, którą zawdzięcza wygranej w muzycznym show "The Voice Kids". Choć od tamtego momentu młody wokalista regularnie odnosi kolejne sukcesy na scenie, konsekwentnie chroni swoją prywatność przed medialnym rozgłosem. Ostatnio postanowił jednak zrobić drobny wyjątek i w szczerej rozmowie opowiedział o rozstaniu z czasów licealnych, dodając, że doznane krzywdy potrafi dziś zamienić w artystyczną twórczość.

Marcin Maciejczak szczerze o rozstaniu. Przez nieudaną miłość stracił znajomych

Niedawno 20-letni piosenkarz przyjął zaproszenie do podcastu "Wersja osobista". Podczas rozmowy z gospodarzem młody artysta wyznał, że zdarzyło mu się zakochać, jednak za to uczucie musiał ostatecznie zapłacić wysoką cenę. Kiedy jego związek dobiegł końca, utalentowany wokalista został odrzucony przez dotychczasowe grono znajomych.

- Tak, miłość na pewno zagościła w moim życiu, ale nie wgłębiając się za bardzo w nią, to ona zabrała mi wszystkich dookoła w jednym momencie. Kiedy się rozstałem i, wiesz, kiedy byłem w dużej grupie znajomych, razem imprezowaliśmy, bo to jest liceum - i nagle zostałem sam jak palec. To było traumatyczne - powiedział Marcin Maciejczak.

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Artysta czerpie z trudnych chwil

Młody artysta, który może pochwalić się oddaną grupą słuchaczy, potrafi jednak przekuć bolesne przeżycia w muzyczną inspirację. W tym samym podcaście Marcin Maciejczak przyznał, że tworzenie piosenek pod wpływem poczucia krzywdy daje mu znacznie więcej przyjemności, chociaż akurat swój album poświęcony miłości nagrywał w bardzo dobrym okresie życia.

- Jest to bardzo brutalne, ale uważam, że większy fun z pisania, tworzenia i wymyślania mam wtedy, kiedy jestem skrzywdzony. Mam duży kontrast, ponieważ tworzyłem płytę o miłości w takim dobrym momencie mojego życia - zdradził.

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Marcin Maciejczak wygrał "The Voice Kids". Tak wygląda kariera młodego wokalisty

Na początku 2020 roku Marcin Maciejczak zwyciężył w programie "The Voice Kids", a jego oryginalny, zaprezentowany na antenie utwór "Jak gdyby nic" pokrył się najpierw złotem, zaś później platyną. Mając zaledwie piętnaście lat, wokalista wydał debiutancki krążek oraz zaśpiewał w duetach z Justyną Steczkowską i Natalią Nykiel. Piosenkarz brał również udział w preselekcjach do Eurowizji w 2024 roku, a obecnie występuje w najnowszej odsłonie show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ostatnio na rynku ukazał się jego minialbum zatytułowany "Piosenki o miłości: nieopowiedziane historie", stanowiący dopełnienie zeszłorocznej płyty "8 piosenek o miłości".

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