"Chłopaki niech płaczą". Dawid Kwiatkowski ruszył w największą trasę w karierze i rozczulił fanów

Choć muzyczna droga, którą podąża Dawid Kwiatkowski, trwa już od kilkunastu lat, wokalista nieustannie spotyka się na każdym kroku z ogromnym wsparciem swoich wiernych słuchaczy. Ogromna frekwencja na jego występach nie jest więc żadnym zaskoczeniem, ponieważ artysta regularnie wypuszcza kolejne hity przyciągające pod scenę prawdziwe tłumy. Wszystkie te przeboje wybrzmią podczas rozpoczynającej się właśnie trasy koncertowej, która w samym piosenkarzu wywołuje mnóstwo emocji.

Dawid Kwiatkowski rozpoczyna trasę koncertową „Proszę Tańcz Tour”

Inaugurację trasy pod szyldem „Proszę Tańcz Tour” wyznaczono dokładnie na 30 października. Ostatnie miesiące przyniosły muzykowi pasmo sukcesów, liczne przeboje królujące w rozgłośniach radiowych oraz obecność na najważniejszych polskich festiwalach, a teraz nadszedł moment na indywidualne spotkania z publicznością. Dawid Kwiatkowski nie kryje głębokiego wzruszenia, co skłoniło go do podzielenia się kilkoma bardzo osobistymi refleksjami tuż przed wyruszeniem na pierwszy koncert do Katowic.

Artysta szczerze o nowym etapie w życiu

Piosenkarz już na samym początku swojego internetowego wpisu podkreślił, że na co dzień unika dzielenia się życiem prywatnym w sieci, jednak w obliczu tak ważnego wydarzenia zdecydował się złamać tę zasadę. Dawid Kwiatkowski opublikował w mediach społecznościowych serię kadrów dokumentujących różne momenty z ostatnich miesięcy, a całość opatrzył niezwykle emocjonalnym wyznaniem dotyczącym nadchodzących występów.

- Jutro zaczyna się coś, na co czekałem bardzo długo - moja wymarzona, największa trasa w życiu. I chyba dlatego właśnie dziś, w tym całym stresie i ekscytacji, chcę sobie przypomnieć jedną rzecz: życie dzieje się poza trasą - zaczął Kwiatkowski w swoim wpisie w mediach społecznościowych. - Mam jakieś dziwne przeczucie, że jutro się coś we mnie zmieni - być może nie zmieni się nic, a może ja będę po prostu trochę inny… bardziej uwierzę w siebie, widząc 3,5 tysiąca ludzi przed sobą? [...] I przypominam sobie: nawet gdy dzieją się największe rzeczy, to te małe do nich prowadzą. I to ich nie można stracić. No dobra Dejw - kieruj się na Południe - Katowice, jestem bardziej niż gotów. A jutro pewnie się poryczę. Chłopaki niech płaczą, nie? - dodał artysta.

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Trasa koncertowa Dawida Kwiatkowskiego „Proszę Tańcz Tour” i lista miast

Występ w Katowicach stanowi zaledwie otwarcie trasy „Proszę Tańcz Tour”, po którym wokalista odwiedzi szereg innych polskich miast. Zgodnie z harmonogramem, w dniach 6 i 7 listopada muzyk pojawi się w poznańskim klubie Tama, a 14 listopada zagości w łódzkim Klubie Wytwórnia. Kolejne koncerty zaplanowano na 21 i 22 listopada we wrocławskim Centrum Koncertowym A2 oraz 28 i 29 listopada w gdańskim Starym Maneżu, natomiast wielki finał całego przedsięwzięcia odbędzie się 6 grudnia na warszawskim Torwarze.

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