Stanisław Piotrowicz przeszedł totalną metamorfozę! Nie ma już wąsików, a ma kitkę

Większość osób lepiej poznała Stanisława Piotrowicza po wyborach w 2015 roku, gdy został on posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas był aktywny w wydarzeniach związanych z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego, m.in. reprezentował posłów-wnioskodawców w trakcie prac nad dwiema ustawami zmieniającymi ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Wypominano mu działalność prokuratorską w okresie PRL. Bo faktycznie w latach 70. rozpoczął pracę jako prokurator.

Wykształcenie i pierwsze lata pracy Stanisława Piotrowicza

W 1976 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dwa lata później złożył egzamin prokuratorski. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy. Potem został na własną prośbę przeniesiony do Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego odmówił prowadzenia śledztw o charakterze politycznym, po czym został przeniesiony do pracy w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie. W 1990 roku został powołany na stanowisko prokuratora rejonowego w tym mieście. Następnie przez kilka lat kierował Międzyrejonowym Działem Śledztw w Krośnie, którego zadaniem było prowadzenie najpoważniejszych śledztw z terenu całego województwa. W 1992roku został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Polityczna kariera Piotrowicza

W latach 1994-2002 był członkiem Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuraturze Generalnej. W okresie 2001-2005 należał do grupy polskich prokuratorów współpracujących z organami ścigania krajów członkowskich Unii Europejskiej. W 2005 roku został senatorem z ramienia PiS, a w 2007 roku Piotrowicz został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2011 wystartował do Sejmu, także z ramienia PiS. Podobnie było w 2015 roku, startował na posła też w 2019 roku, ale mandatu nie zdobył. W tym samym roku jednak trafił do Trybunału Konstytucyjnego jako sędzia.

Stanisław Piotrowicz przeszedł totalną metamorfozę! Nie ma już wąsików, a ma kitkę

Przez pewien czas było o nim cisze, ale od kilu dni ludzie znów się nim interesują. Wszystko dlatego, że Stanisław Piotrowicz został wylosowany na rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dotyczącej rozpoznania zarządzenia o przerwie w czynnościach wobec Bogdana Święczkowskiego. Wiele osób, które pamiętają Piotrowicza z Sejmu może być zaskoczonych jego nowym image. Piotrowicz nie przypomina dawnego siebie! Kiedyś nosił charakterystyczne wąsy, dziś nie ma po nich śladu! Mało tego, sędzia TK zapuścił włosy, które związuje w kitkę. Zobaczcie w galerii niżej najnowsze zdjęcia Stanisława Piotrowicza.

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