Zobaczyliśmy twarz i fryzurę Stanisława Piotrowicza i zbieramy szczęki z podłogi! Wygląda jak Mick Jagger

Stanisław Piotrowicz najpierw przez sześć lat był senatorem, a później o dwa lata dłużej posłem. Miał też epizod w KPRM, gdzie był sekretarzem stanu u Jarosława Kaczyńskiego. O Stanisławie Piotrowiczu głośno było, gdy PiS toczył boje z opozycją o Trybunał Konstytucyjny. W końcu... sam został sędzią TK, gdzie zasiada obok Julii Przyłębskiej i Krystyny Pawłowicz. Stanisław Piotrowicz zasłynął też mało chlubną obroną skazanego później za molestowanie dziewczynek księdza z Tylawy. Piotrowicz był wówczas prokuratorem okręgowym w Krośnie. W ostatnich latach były poseł PiS usunął się w cień. Niespodziewanie dostrzegliśmy go na Marszu Papieskim w obronie Jana Pawła II. Naszą uwagę przykuł nowy image Stanisława Piotrowicza. Były prokurator ma na twarzy więcej zmarszczek, a jego włosy mocno posiwiały. Wygląda jednak na to, że Stanisław Piotrowicz - tak jak Mick Jagger - ciągle jest młody duchem. Zresztą fizycznie przypomina nieco legendarnego wokalistę The Rolling Stones. Zobaczcie w naszej galerii, jak zmienił się Stanisław Piotrowicz. Na siódmym zdjęciu widać byłego posła PiS w nowej odsłonie. Wam też przypomina Micka Jaggera?

