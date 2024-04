Sprawdziliśmy, jak politycy spędzą majówkę! Wielu sie zdziwi [ZDJĘCIA]

Już od środy 1 maja rozpocznie się długi weekend. Szczęśliwcy, którym uda się na ten czas wziąć choćby dzień urlopu będą mieli aż pięć dni wolnego na wiosenne szaleństwa. To dobry czas, żeby zaplanować coś szczególnego, dlatego również i politycy postanowili nie próżnować! To dla nich często jedyna okazja, żeby oderwać się od politycznych obowiązków i złapać trochę oddechu. Zapytaliśmy, co dokładnie zaplanowali na zbliżający się majowy weekend. – Jeśli wyjadę, to pewnie na Mazury pod Olsztyn nad jezioro Krosno – mówi nam posłanka Katarzyna Piekarska z KO, która przyznaje, że spędzi większość czasu świeżym powietrzu. Są też i tacy, którzy mimo wszystko, będą musieli poświęcić się obowiązkom. A jeszcze inni z radością nareszcie poświęcą się swoim pasjom!

Przemysław Czarnek, PiS: Będę pracował w ogrodzie

– Majówkę, jak każdego roku spędzę na intensywnej pracy w moim ogrodzie. Będę obchodził uroczystości 3 maja, potem mamy zaplanowane rodzinne ognisko, zatem standardowo.

Katarzyna Piekarska, KO: Z psami na Mazurach

– Jeśli wyjadę to pewnie na Mazury pod Olsztyn nad jezioro Krosno. Muszę posadzić kwiatki i warzywa. Na pływanie jeszcze trochę za zimno... Wybiorę się też na spacer z psami po lesie.

Michał Wójcik, Suwerenna Polska: Nagrywam płytę z hitami Presleya

– Najbliższe dni spędzam na nagraniu płyt z coverami największych hitów Elvisa Presleya. Obiecałem to moim miłośnikom i słowa dotrzymam. To będzie coś wyjątkowego. Pięć wspaniałych utworów pod wspólną nazwą Welcome to my World. Każdy, kto kocha Elvisa będzie zadowolony.

Krzysztof Śmiszek, Lewica: Na spacerze po Wrocławiu

– Majówkę spędzę we Wrocławiu i w Warszawie. W pracy. Dlatego korzystam z każdej wolnej godziny, żeby odpocząć. Zdecydowanie wybiorę się na spacer po Wrocławiu po moich ulubionych Bulwarach Dunikowskiego z widokiem na katedrę i wodę.

Krzysztof Gawkowski, Lewica: Na pochodach

– Majówkę mam całą zajętą. Wezmę udział w różnych pochodach i obchodach.

Paweł Kowal, KO: Będę gotował zupy

– W wolnej chwili będę gotował zupy, ale częściowo będę w pracy. Mam zaplanowane dwa wyjazdy służbowe… Będę też z „Gangiem Albanii”. Czyli moim synem i jego kolegami – na wycieczce krajoznawczej. Obiecywałam im to już od dawna!

Robert Telus, PiS: Z rodziną i konikami

– Cieszę się, ponieważ majówkę spędzę w domu z rodziną. To dla nas najlepszy czas! Będziemy wspólnie obchodzić uroczystości 3 maja, tak jak co roku. Jeśli będzie ładna pogoda, spędzimy większość czasu na powietrzu z naszymi końmi.

Politycy od Kuchni - Robert Telus Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.