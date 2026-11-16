Referendum w Sanoku nieważne. Burmistrz zostaje na stanowisku

Głosowanie nad odwołaniem włodarza miasta przeprowadzono 15 listopada. Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, z prawa głosu skorzystało 3019 spośród 27 954 uprawnionych mieszkańców Sanoka. Przełożyło się to na frekwencję na poziomie zaledwie 10,80 proc., co czyni całe przedsięwzięcie nieważnym. Aby referendum było wiążące, do urn musiało pójść minimum 7086 osób, czyli trzy piąte wyborców uczestniczących w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku.

Wyniki referendum w Sanoku w sprawie odwołania Tomasza Matuszewskiego

Wśród oddanych głosów 2994 były ważne, a 25 uznano za nieważne. Za usunięciem Tomasza Matuszewskiego z urzędu opowiedziało się 2718 wyborców, podczas gdy jego pozostania na stanowisku chciało 276 osób.

Włodarz zachowa jednak swoją funkcję, ponieważ mieszkańcy nie osiągnęli wymaganego progu frekwencyjnego.

Zarzuty korupcyjne w tle

Inicjatorem głosowania nad odwołaniem włodarza była grupa miejskich radnych. Stojący na czele rady miasta Sławomir Miklicz zarzuca burmistrzowi doprowadzenie Sanoka do olbrzymiego zadłużenia. Sam Tomasz Matuszewski kategorycznie odrzuca jednak te oskarżenia.

Przypomnijmy, że prokuratura w Rzeszowie postawiła burmistrzowi zarzuty korupcyjne. Samorządowiec twierdzi, że jest niewinny, a decyzję o swoim zawieszeniu traktuje jako atak polityczny.