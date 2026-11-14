Walki robotów na Podkarpaciu. W Jasionce rusza wielkie widowisko Xchallenge

Zawody robotów Xchallenge 2026 w Jasionce przyciągną tłumy pasjonatów

Impreza Xchallenge stanowi pomost między nowoczesną technologią, zaawansowaną robotyką i popularyzacją wiedzy. Każdego roku na miejscu spotykają się programiści, konstruktorzy, studenci, uczniowie i miłośnicy innowacji. Piąta odsłona zawodów po raz kolejny da zespołom szansę na sportową walkę oraz pokazanie nowatorskich projektów, podczas gdy widzowie na własne oczy przekonają się o potencjale dzisiejszej inżynierii.

Tegoroczna rywalizacja w podrzeszowskiej Jasionce na terenie ZEN.COM EXPO przypada w sobotę, 14 listopada. Bramy otwierają się o godzinie 10.00, zmagania maszyn ruszają o 11.00, natomiast finał imprezy zaplanowano na godzinę 20.00.

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Nowa konkurencja Humanoid Quest na Xchallenge 2026

Głównym punktem programu, który debiutuje w tym roku, jest stworzona z myślą o maszynach człekokształtnych kategoria Humanoid Quest. Konstrukcje staną przed wyzwaniami, które zmuszą je do analizy przestrzeni, samodzielnego wyznaczania kroków i autonomicznej nawigacji po wyznaczonej strefie.

Organizatorzy podzielili te zmagania na dwie części. W trakcie ich trwania maszyny muszą radzić sobie całkowicie same bez wsparcia operatora. Taka formuła ma na celu ukazanie postępu w budowie w pełni niezależnych i inteligentnych systemów robotycznych.

Starcia robotów bojowych Smash Bots oraz wyścigi Robo~Motion

Zmagania w ramach Humanoid Quest to zaledwie wycinek szerokiego wachlarza konkurencji przygotowanych na Xchallenge 2026.

Twórcy harmonogramu zadbali również o testy weryfikujące odporność, dokładność działania, samodzielność i prędkość maszyn.

Sektor Robo~Motion skupia konstrukcje autonomiczne, które powalczą o zwycięstwo w dyscyplinach Drag Race, Cebula House, Sumo, Micromouse oraz Line Follower.

Konstruktorzy wystawią tam maszyny zaprogramowane do pokonywania konkretnych ścieżek, wykonywania poleceń i ścigania się z czasem.

Z kolei w strefie Task Hunters na specjalnej arenie zmierzą się roboty mobilne, zdobywając punkty za realizację konkretnych misji. Końcowa nota zależy tutaj od tempa pracy, niezawodności sprzętu i precyzji działania.

Ogromną dawkę adrenaliny zapewni widzom kategoria Smash Bots, w której dochodzi do bezpośrednich starć zdalnie kierowanych maszyn bojowych. Zamknięta i bezpieczna klatka zweryfikuje wytrzymałość użytych materiałów oraz refleks samych pilotów.

Tak szeroki przekrój dyscyplin pozwoli gościom na dokładne poznanie wielu obliczy współczesnej robotyki, począwszy od cichych i samodzielnych automatów, aż po bezpardonowe walki ciężkich konstrukcji.

Piknik Kosmiczny w Jasionce z darmowymi atrakcjami dla rodzin

Ważnym punktem imprezy XChallenge stanie się Piknik Kosmiczny, stworzony dla pasjonatów odkryć, nauki oraz nowinek technicznych. Swoje stoiska otworzą tam przedsiębiorstwa, placówki edukacyjne, uczelniane koła naukowe i instytucje, chwaląc się autorskimi wynalazkami, aparaturą oraz sukcesami.

Spacerujący po tej strefie goście zobaczą z bliska technologiczne prezentacje, symulatory, pokazy oraz makiety. Organizatorzy wraz z partnerami wydarzenia zapewniają ponadto rozrywkę popularnonaukową i darmowe wejścia na pokazy w mobilnych planetariach.

Wizyta na Pikniku Kosmicznym pozwoli na własnoręczne przetestowanie innowacji, rozmowę z wystawcami i zrozumienie, w jaki sposób teoria naukowa przekłada się na codzienne życie. Korzystanie z całej tej strefy nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny oraz debata o sztucznej inteligencji

Twórcy wydarzenia pamiętali także o walorach edukacyjnych, szykując ofertę dla najmłodszych, nastolatków i osób dorosłych. Dziecięcy Uniwersytet Techniczny (DUT) zaprasza o godzinie 10.30 oraz 13.00 na pokazy naukowe, które w tej edycji skupią się między innymi wokół zagadnień z dziedziny fizyki. Tym razem organizatorzy otwierają drzwi dla całych rodzin wraz z rodzicami i opiekunami, a darmowe wejściówki wymagają jedynie wcześniejszego zapisu pod poniższymi adresami internetowymi.

Rejestracja na godzinę 10.30 odbywa się pod adresem https://app.evenea.pl/event/899913-14/

Zapisy na godzinę 13.00 prowadzone są na stronie https://app.evenea.pl/event/899913-15/.

Harmonogram uzupełniają „Dobro(wolne) Dyskusje”, które promują kulturę debaty oraz wymianę myśli. Temat przewodni tegorocznego panelu brzmi „Mądrzy czy zależni? Czego się uczyć, skoro AI wie wszystko?”.

Specjaliści zajmujący się edukacją, neuropsychologią oraz sztuczną inteligencją usiądą do rozmowy z młodzieżą, aby przeanalizować oddziaływanie AI na samodzielność myślenia, kreatywność i przyswajanie wiedzy. Panel startuje o godzinie 17.00, a chętni mogą rejestrować się przez portal Evenea pod adresem https://app.evenea.pl/event/899913-13/, co gwarantuje także otrzymanie imiennego zaświadczenia.

Zespół The ThreeX zagra koncert na finał Xchallenge 2026

Muzyczną klamrą spinającą zawody Xchallenge 2026 będzie występ formacji The ThreeX. Muzycy mogący pochwalić się dyplomami z wyróżnieniem z Wiedeńskiego Uniwersytetu Muzycznego dadzą godzinny koncert, podczas którego połączą klasyczne inspiracje, autorskie aranżacje, duży humor i wirtuozerię.

Zgromadzeni w hali widzowie wysłuchają między innymi kompilacji twórczości Ennia Morricone i zespołu Metallica z Sonatą Księżycową Ludwiga van Beethovena, czy też fuzji tanga Astora Piazzolli ze słynnym Lotem Trzmiela. Muzycy sięgną także po dorobek Bedřicha Smetany i zaprezentują sztuczki techniczne, takie jak żonglowanie smyczkami.

Mimo że bazą dla artystów pozostaje muzyka poważna, występ grupy The ThreeX stanowi rozrywkę dla całych rodzin, wliczając w to najmłodszych słuchaczy.

Zaskakujące zwroty akcji, oryginalne podejście do aranżacji, żartobliwy ton i efektowna oprawa nadają znanym utworom zupełnie nową świeżość, co pozwala z łatwością wprowadzić dzieci w świat klasycznych brzmień.

Grupa The ThreeX słynie z żywiołowości na scenie, świetnego kontaktu z widownią i doskonałego warsztatu. Za sprawą odważnego podejścia do klasyki występ ten połączy przy wspólnej zabawie zarówno wytrawnych koneserów, jak i zupełnych debiutantów w świecie muzyki poważnej. Wejściówki na to wydarzenie można rezerwować pod adresem https://app.evenea.pl/event/899913-16/

Darmowy wstęp na Xchallenge 2026. Lista partnerów wydarzenia

Turniej Xchallenge zrywa z wizerunkiem imprezy zamkniętej wyłącznie dla zawodowców i hobbystów budujących maszyny. Twórcy wydarzenia otwierają drzwi przed rodzinami, uczniami, studentami i każdym pasjonatem nauki oraz nowoczesnej techniki.

Wizyta w hali pozwoli podpatrzeć inżynierów przy pracy, zrozumieć zasady działania automatów, poczuć atmosferę międzynarodowych zawodów i wziąć udział w warsztatach dostosowanych do wieku gości.

Wejście na teren imprezy XChallenge 2026 nie kosztuje ani grosza. Jedynie niektóre atrakcje, takie jak występ formacji The ThreeX czy wykłady Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego, objęte są obowiązkiem rejestracji.

Impreza Xchallenge spaja w jedną całość edukację, pokazy nowatorskiej inżynierii i ducha sportowej walki, dzięki czemu teoria spotyka się tu z praktyką. Piąta odsłona tego wydarzenia to świetny sposób na zobaczenie przyszłości robotyki i spędzenie soboty w otoczeniu naukowych nowinek.

W gronie partnerów strategicznych znaleźli się Województwo Podkarpackie, Rzeszów Stolica Innowacji i firma Pratt & Whitney

Funkcję partnerów głównych objęły podmioty MTU oraz ARP Mielec

Jako partnerzy wspierający wydarzenie występują marki 4Anatropi, X-kom, ZEN.COM Expo i OwlTech

Listę partnerów zamykają Hobbistycznie, Ramirent, Laboratorium Rozwiązań, Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie i Grein Hotel