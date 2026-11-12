Wypadek na S19 między Stobierną a Nienadówką. Zderzyły się trzy pojazdy

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-11-12 11:26

Groźny wypadek na drodze ekspresowej S19 na odcinku między miejscowościami Stobierna i Nienadówka. W czwartkowy poranek, 12 listopada, doszło tam do zderzenia trzech pojazdów, w wyniku którego dwie osoby wymagały hospitalizacji.

Groźny wypadek na drodze S19. Policja ustala przyczyny

Zdarzenie na trasie S19 miało miejsce w czwartek, 12 listopada, około godziny 6.15. W wypadku uczestniczyła ciężarówka marki DAF oraz dwa auta osobowe marek Seat i Dodge. Funkcjonariusze policji wyjaśniają dokładne okoliczności tego incydentu i podzielili się już pierwszymi wnioskami.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Seatem zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki DAF. Następnie samochód ciężarowy uderzył w Dodga, który jechał za Seatem” – informują w oficjalnym komunikacie funkcjonariusze policji.

Wskutek odniesionych obrażeń kierowcy obu aut osobowych zostali przetransportowani do szpitala, gdzie udzielono im pomocy.

Policjanci pracują w miejscu wypadku.

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