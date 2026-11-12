Pogoda w Rzeszowie: 13-15 listopada

Aura w Rzeszowie w najbliższych dniach pokaże swoje dwa oblicza. Weekend będzie wyraźnie podzielony na deszczowy i cieplejszy początek oraz chłodniejszy, ale za to suchy i stopniowo rozpogadzający się koniec. Kluczowa zmiana czeka nas w nocy z piątku na sobotę, kiedy słupki rtęci spadną w okolice zera, zapowiadając zupełnie inną pogodę na resztę weekendu.

Deszczowy i ciepły początek weekendu

Piątek, 13 listopada, zapowiada się w Rzeszowie jako najcieplejszy, ale jednocześnie najbardziej deszczowy dzień weekendu. To właśnie wtedy pogoda może pokrzyżować plany na spędzenie czasu na zewnątrz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 9 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do około 3°C. Przez cały dzień należy spodziewać się umiarkowanych opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Ochłodzenie i koniec opadów w sobotę

Sobota, 14 listopada, przyniesie dużą i dla wielu osób wyczekiwaną zmianę. Przede wszystkim przestanie padać, co z pewnością ucieszy mieszkańców. Niestety, wraz z zanikiem opadów nadejdzie wyraźne ochłodzenie. W nocy temperatura spadnie do około zera stopni, więc poranek będzie bardzo rześki. W ciągu dnia zrobi się znacznie chłodniej niż w piątek, zaledwie do 6°C. Niebo pozostanie w większości zakryte chmurami, a wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie około 4 m/s.

Słoneczna, ale chłodna niedziela

Niedziela, 15 listopada, będzie kontynuacją chłodnej aury, ale z jedną kluczową poprawą – na niebie pojawi się słońce. Prognozy wskazują na bezchmurny dzień, który może zachęcać do aktywności na świeżym powietrzu. Noc z soboty na niedzielę będzie najzimniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą nieznacznie poniżej zera. W dzień termometry wskażą do 7 stopni Celsjusza. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, osiągając prędkość około 5 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Rzeszowie?

Zmienna pogoda będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu w Rzeszowie. Deszczowy piątek to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie lub spędzenie czasu w jednej z klimatycznych kawiarni, z dala od niepogody. Z kolei sucha sobota, mimo chmur i niższej temperatury, pozwoli na krótki spacer, pod warunkiem bardzo ciepłego ubioru. Niedziela, z bezchmurnym niebem, zapowiada się jako najlepszy dzień na dłuższe wyjście z domu – na przykład do parku czy na rodzinny spacer po mieście, by złapać ostatnie jesienne słońce.

Dane pogodowe: OpenWeather