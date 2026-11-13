Referendum w Sanoku przesądzi o losie burmistrza. W tle poważne zarzuty

Za inicjatywą usunięcia obecnego włodarza ze stanowiska stoi grupa lokalnych radnych. Wśród nich znajduje się przewodniczący rady miasta Sławomir Miklicz, który obwinia Tomasza Matuszewskiego o wpędzenie Sanoka w ogromne długi i wyjaśnia powody tej decyzji.

"Podstawowym zarzutem jest fakt, że burmistrz trzy lata z rzędu nie uzyskał wotum zaufania i nie uzyskał absolutorium. To jest ustawowe uprawnienie rady miasta. W takim wypadku możemy uchwalić referendum i to referendum zostało podjęte. Natomiast główny wpływ na to, że burmistrz nie otrzymał absolutorium, miała sytuacja finansowa miasta. Sytuacja finansowa, która doprowadziła nas do programu naprawczego, która doprowadziła do zadłużenia miasta, które do tej pory nigdy nie miało miejsca. Teraz rada miasta pracuje nad tym, żeby to zadłużenie zmniejszać, ale trzeba też powiedzieć, że współpraca burmistrza i rady miasta jest dość trudna. Ta kohabitacja wychodzi bardzo ciężko. I to jest też bez wątpienia jeden z argumentów za tym, żeby takie referendum ogłosić. I na końcu trzeci, chyba najważniejszy element, to jest to, że mieszkańcy, którzy z nami rozmawiają, takiego referendum oczekiwali, po nieuchwalonym absolutorium. Oczekiwali tego, że podejmiemy taką uchwałę i że będą mieli możliwość wypowiedzenia się w referendum." – tłumaczy Sławomir Miklicz.

Sam burmistrz Tomasz Matuszewski nie zgadza się z tymi oskarżeniami i stanowczo je odrzuca.

„To jest regułka pana Miklicza, który powtarza ją co roku, a pan Miklicz w ogóle nie bierze udziału w oddłużaniu miasta tak naprawdę, ponieważ nie bierze ani udziału w programie naprawczym, ani nie brał udziału w tym programie naprawczym, ani nad nim nie głosował, nie chciał wdrażać żadnych działań, które miałyby zwiększyć dodatkowe dochody dla budżetu miasta” – odpowiada włodarz Sanoka.

W swojej obronie Tomasz Matuszewski zapewnia o dobrej kondycji miejskiej kasy i dodaje, że „Budżet miasta jest uratowany, mamy nadwyżkę budżetową”.

Obecnie włodarz Sanoka jest zawieszony w wykonywaniu swoich służbowych obowiązków po tym, jak usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Według ustaleń śledczych, Tomasz Matuszewski miał oferować radnemu Grzegorzowi Nogajowi posadę w jednej z miejskich spółek, oczekując w zamian przychylności podczas głosowań na sesjach rady.

Samorządowiec nie zgodził się z postanowieniem o zawieszeniu i złożył już oficjalne odwołanie, które sąd ma rozpatrzyć w styczniu.

"Wniosłem zażalenie do tej decyzji prokuratury. Nie zgadzam się z nią całkowicie. Dla mnie to jest taki scenariusz polityczny, który został wykreowany w okresie referendum po to, aby właśnie burmistrzowi nie dać możliwości odpowiadania na różnego rodzaju zarzuty kreowane przez radę. Ciekawe jest to, tak jak już państwo wiecie, że dużo wcześniej otrzymałem scenariusz, w którym otrzymaliśmy informacje, jak to będzie wyglądało w okresie referendalnym, kto za tym stoi, jakie osoby, kto się pod tym podpisał, jakie służby będą informowały nas o takich, a nie innych poczynaniach. Wszystko to się składa w jedną całość i dzisiaj to referendum dla mnie, jest jednym scenariuszem, który napisało kilka osób, tylko nie wzięli pod uwagę to, że Aktor, który został przez nich wybrany, nie pasuje do tego scenariusza. Ja to udowodnię w sądzie. Będę walczył o sprawiedliwość i wiem, że prawda zwycięży" - powiedział burmistrz w rozmowie z Radiem ESKA.