Ponad 300 zarzutów dla lekarki. Miała przyjmować pieniądze i alkohol, a to nie wszystko

64-letnia lekarka jest podejrzana o przyjmowanie korzyści majątkowych. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Kobieta pełniła funkcję kierownika oddziału jednego z rzeszowskich szpitali, a jednocześnie była biegłą sądową. Kobieta miała przyjmować od pacjentów alkohol i pieniądze.

- Z ustaleń policjantów wynika, że w związku z pełnionymi funkcjami, od opiekunów swoich pacjentów miała przyjmować korzyści majątkowe w formie markowych alkoholi lub pieniędzy w kwotach od 50 - 300 zł, w zamian za podjęcie leczenia lub przyjęcie na oddział. Ponadto korzystając ze służbowego gabinetu, przyjmowała pacjentów zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i prywatnych wizyt. W przypadku przyjęć w ramach prywatnych wizyt nie ponosiła żadnych kosztów wynajmu ani utrzymania gabinetu uzyskując w ten sposób korzyści majątkowe. Funkcjonariusze ustalili także, że wizyty prywatne wykazywane były w innych placówkach medycznych, jako te wykonane w ramach umowy z NFZ, celem uzyskania refundacji – przekazuje podkarpacka policja.

Policjanci zebrali w tej sprawie dowody. Zgodnie z wydanymi przez prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie postanowieniami, 9 listopada 2026 roku, funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją KWP w Rzeszowie zatrzymali i doprowadzili 64-latkę do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Mundurowi przeszukali gabinet i samochody, używane przez lekarkę, w celu zabezpieczenia dokumentacji i innych rzeczy mogących mieć znaczenie dla toczącego się śledztwa.

- Zatrzymana lekarka podejrzana jest o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnionych przestępstw stałe źródło dochodu, w związku z funkcją publiczną lekarza medycyny - specjalisty udzielającą gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych oraz funkcją kierownika oddziału jednego z rzeszowskich szpitali, przyjmowała korzyści majątkowe w kwocie od 50 do 300 zł, jednocześnie poświadczając nieprawdę w karcie zdrowia pacjentów oraz dokumentacji sprawozdawczej, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, a następnie przedkładała tą dokumentację w innych placówkach medycznych jako rozliczenie wykonanej, refundowanej przez NFZ usługi zdrowotnej – podaje policja.

Przedstawiono jej 307 zarzutów o charakterze korupcyjnym. Nie wykluczone, że usłyszy kolejne.

Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec 64-latki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Lekarce grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.