Autokar wjechał na torowisko, chociaż zamykały się rogatki. Kierowca z Ukrainy srogo zapłaci

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-11-16 12:39

Kierowca autokaru marki Van Hool, 26-letni obywatel Ukrainy zignorował czerwone światło na sygnalizatorze i opuszczające się rogatki. Wjechał na torowisko na przejeździe kolejowym, znajdującym się na trasie Lubaczów-Oleszyce. Czekają go srogie konsekwencje.

Żółty autokar wjeżdżający na przejazd kolejowy przy opuszczającej się rogatce. O karze dla kierowcy przeczytasz na SE.
Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło pod koniec października, teraz poinformowali o tym policjanci. Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym, znajdującym się na trasie Lubaczów-Oleszyce. Kierowca autobusu zignorował czerwone światło sygnalizatora i zamykające się rogatki i postanowił wjechać na torowisko.

Lubaczowscy policjanci prowadzili w tej sprawie czynności wyjaśniające. Udało się ustalić dane kierowcy. Okazało się, że za kierownicą autokaru marki Van Hool siedział 26-letni obywatel Ukrainy.

- W piątek, mężczyzna poniósł konsekwencje swojego zachowania. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. złotych oraz 15 punktów karnych – informuje policja.

Konsekwencje są surowe, ponieważ ignorowanie zamykających się rogatek czy czerwonego światła może doprowadzić do tragedii.

- Apelujemy o bezwzględne stosowanie się do znaków oraz sygnałów świetlnych, szczególnie w rejonach przejazdów kolejowych. Ignorowanie przepisów w tych miejscach stanowi śmiertelne zagrożenie nie tylko dla samego kierującego, ale także dla pasażerów i innych uczestników ruchu – czytamy.

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