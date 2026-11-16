Szwagier zabił Joannę, a później uczestniczył w poszukiwaniach 24-latki. Przerażająca zbrodnia z Głuchowa

Przypomnijmy kulisy tego strasznego zabójstwa. Grzegorz B. został oskarżony przez prokuraturę o zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Mężczyzna mieszkał w Głuchowie, k. Łańcuta (Podkarpackie) w jednym domu wraz z żoną oraz m.in. jej siostrą, Joanną R. Joanna była piękną dziewczyną, która miała całe życie przed sobą. Pracowała w hotelu w Głuchowie. W czwartek 31 sierpnia 2023 roku gdy nie wróciła do domu wieczorem, jej zaginięcie zgłosił brat. Rozpoczęto poszukiwania, Joasi szukała cała rodzina i przyjaciele, oraz znajomi. Wśród poszukujących byłe też jej szwagier - Grzegorz B.

Śledczy ustalili, że Grzegorz B. mógł być ostatnią osobą, która widziała Joannę. Mężczyzna został zatrzymany w piątek, 1 września.

Szwagier zabił Joannę

Tego feralnego dnia, 31 sierpnia 2023 r. mężczyzna wywiózł szwagierkę w ustronne miejsce, gdzie ją udusił. Następnie Grzegorz B. zabrał kilka przedmiotów należących do kobiety m.in. torebkę, dowód osobisty, telefony komórkowe (prywatny i służbowy), 300 zł gotówki.

W grudniu 2025 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał go nieprawomocnie na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo szwagierki Joanny R., z pobudek seksualnych i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Sąd orzekł też wobec niego pozbawienie na okres 10 lat praw publicznych. Zasądził również od niego na rzecz rodziny Joanny R. zapłatę łącznie 320 tys. zł zadośćuczynienia (dla czterech osób po 30 tys. zł, dla dwojga – po 50 tys. zł i dla jednej 100 tys. zł).

Obrona odwołała się od wyroku

O wyroku sądu I instancji, który jest zgodny z wnioskiem prokuratora i oskarżycieli posiłkowych, odwołała się obrona. Wniosła o zmianę kwalifikacji prawnej czynu i korektę wysokości orzeczonej kary, która – jej zdaniem - jest rażąco wysoka.

Mec. Sławomir Jamróz w zastępstwie obrończyni oskarżonego mec. Anny Pary przekonywał w czasie rozprawy apelacyjnej, że działanie na tle seksualnym nie zostały w sposób jednoznaczny udowodnione. W związku z tym przyjęta kwalifikacja prawna czynu, że działał z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, została przyjęta wadliwie.

Natomiast prokurator Arkadiusz Jarosz udowadniał w obu instancjach, że oskarżony zaplanował zabójstwo i działał z motywacji seksualnej. Mają o tym świadczyć m.in. ślady znalezione na ciele ofiary i zachowanie sprawcy.

W apelacji podkreślał także, że przyjęta kwalifikacja prawna jest słuszna, a orzeczona kara adekwatna. Jak mówił, jedyną okolicznością, która przemawia na korzyść Grzegorza B., jest jego dotychczasowa niekaralność. Wniósł o nieuwzględnienie apelacji obrony i utrzymanie wyroku z I instancji.

Sąd apelacyjny postanowił w poniedziałek odroczyć ogłoszenie wyroku do czwartku 19 listopada., ze względu na zawiłość sprawy.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Grzegorza B. nie było w poniedziałek w Sądzie Apelacyjnym. Nie było go także na ogłoszeniu wyroku w sądzie I instancji w grudniu 2025 r. Przed sądem okręgowym przyznał się do winy i w ostatnim słowie przeprosił rodzinę ofiary.