Prokuratura Okręgowa w Krośnie nadzoruje śledztwo dotyczące wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Właśnie poinformowano o kolejnym kroku – podjęto decyzję o wystąpieniu do sądu o wydanie ENA wobec kierowcy, Roberta M. Jak zaznaczają śledczy, jest to konieczne m.in., aby sprowadzić go do Polski i wykonać z nim czynności.

Jak przekazała dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie, uzyskano opinie z sekcji zwłok wszystkich ofiar wypadku, wydane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z których wynika, że ofiary doznały obrażeń typowych dla wypadków komunikacyjnych. Do Prokuratury wpłynęły również tłumaczenia kluczowych dokumentów przekazanych przez stronę węgierską, w tym opinie biegłych. Wśród materiałów znajduje się również protokół przesłuchania kierowcy autokaru, który odmówił składania wyjaśnień w sprawie, natomiast 23 października prokurator podjął decyzję o przestawieniu kierowcy autokaru Robertowi M. zarzutu nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

31 sierpnia minister sprawiedliwości skierował do strony węgierskiej wniosek o przekazanie kierowcy stronie polskiej. Jednak by mogło to nastąpić, potrzebne jest uzyskanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Obecnie konieczne jest uzyskanie przez stronę polską Europejskiego Nakazu Aresztowania, albowiem wydanie przez polski Sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania umożliwi przejęcie przez Stronę polską do dalszego prowadzenia śledztwa w przedmiotowej sprawie, sprowadzenie do Polski podejrzanego Roberta M. oraz wykonanie z nim czynności procesowych. Z kolei wydanie przez polski Sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania możliwe jest po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, wydanego przez polski sąd – informuje prok. Kolendowska-Matejczuk.

Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec kierowcy autokaru tymczasowego aresztowana oraz wyznaczenie obrońcy z urzędu. Sąd Rejonowy w Krośnie, uwzględnił ten wniosek i zastosował wobec Roberta M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni od dnia wydania kierowcy stronie polskiej.

Nadmieniam, że zgodnie z przepisami polskiej procedury karnej w przypadku skazania, okres tymczasowego aresztowania za granicą zalicza się na poczet orzeczonej kary – zaznacza prokurator.

Kierowcy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wypadek na Węgrzech

Przypomnijmy, do tego strasznego wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na autostradzie M3 na Węgrzech. Autokar wracał z pielgrzymki do Medjugorie. W środku znajdowało się 59 obywateli Polski – 57 pasażerów i dwóch kierowców. Większość osób pochodziła z Podkarpacia, dwie osoby z Małopolski. Zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych, 37 odniosło lekkie obrażenia. Kierowca został zatrzymany na Węgrzech.