Wtorek na tak zwanej "sądeczance" zaczął się od poważnego wypadku. W miejscowości Czchów zderzyły się dwa samochody osobowe.

Jedno z aut wpadło do przydrożnego rowu i dachowało w wyniku zdarzenia .

. Służby informują o jednej osobie rannej. Trasa oznaczona jako droga krajowa nr 75 została całkowicie zamknięta dla ruchu. Policjanci kierują na objazdy, ponieważ utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.

Dramatyczne zderzenie na drodze krajowej nr 75

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 2 czerwca 2026 roku, o godzinie 6:00. Na 37. kilometrze trasy w Czchowie uderzyły w siebie dwie osobówki. Z relacji kpt. Łukasza Bednarczyka z brzeskiej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że siła zderzenia była na tyle duża, że oba pojazdy wypadły z jezdni, a jeden z nich dodatkowo dachował w rowie.

- Wszystkie osoby podróżujące pojazdami zdołały opuścić je o własnych siłach jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana - dodaje kpt. Łukasz Bednarczyk.

DK 75 zablokowana. Wyznaczono objazdy po wypadku w Czchowie

Na miejscu natychmiast zjawiły się służby, w tym dwie karetki pogotowia, strażacy z OSP i JRG oraz policja. Ranną osobą natychmiast zajęli się ratownicy medyczni. Funkcjonariusze potwierdzają, że trasa została zablokowana w obie strony.

Z powodu zablokowania DK 75 dla kierowców udających się w stronę Nowego Sącza i Brzeska wyznaczono objazdy lokalnymi drogami. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i uważne słuchanie komunikatów. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze przez co najmniej dwie godziny, zanim rozbite auta zostaną usunięte z pasa drogowego.