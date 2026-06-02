Zderzenie na "sądeczance". Auto na dachu, droga jest całkowicie zablokowana

Martyna Urban
Martyna Urban
Tomasz Piszczek
2026-06-02 7:02

Poważne utrudnienia na trasie z Nowego Sącza do Brzeska. We wtorek rano na drodze krajowej nr 75 w Czchowie (woj. małopolskie) doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. W wyniku uderzenia jedno z aut wylądowało w rowie, przewracając się na dach. Ranna została jedna osoba, a trasa jest całkowicie nieprzejezdna.

  • Wtorek na tak zwanej "sądeczance" zaczął się od poważnego wypadku. W miejscowości Czchów zderzyły się dwa samochody osobowe.
  • Jedno z aut wpadło do przydrożnego rowu i dachowało w wyniku zdarzenia. Służby informują o jednej osobie rannej.
  • Trasa oznaczona jako droga krajowa nr 75 została całkowicie zamknięta dla ruchu. Policjanci kierują na objazdy, ponieważ utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.

Polecany artykuł:

Potrącenie 6-latka na pasach na południe od Tarnowa. Na miejsce wezwano śmigłow…

Dramatyczne zderzenie na drodze krajowej nr 75

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 2 czerwca 2026 roku, o godzinie 6:00. Na 37. kilometrze trasy w Czchowie uderzyły w siebie dwie osobówki. Z relacji kpt. Łukasza Bednarczyka z brzeskiej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że siła zderzenia była na tyle duża, że oba pojazdy wypadły z jezdni, a jeden z nich dodatkowo dachował w rowie.

- Wszystkie osoby podróżujące pojazdami zdołały opuścić je o własnych siłach jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana - dodaje kpt. Łukasz Bednarczyk.

Polecany artykuł:

Ma 83 lata i nadal lubi się bawić: Barbara Prymakowska zachęca dzieci do uprawi…

DK 75 zablokowana. Wyznaczono objazdy po wypadku w Czchowie

Na miejscu natychmiast zjawiły się służby, w tym dwie karetki pogotowia, strażacy z OSP i JRG oraz policja. Ranną osobą natychmiast zajęli się ratownicy medyczni. Funkcjonariusze potwierdzają, że trasa została zablokowana w obie strony.

Z powodu zablokowania DK 75 dla kierowców udających się w stronę Nowego Sącza i Brzeska wyznaczono objazdy lokalnymi drogami. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i uważne słuchanie komunikatów. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze przez co najmniej dwie godziny, zanim rozbite auta zostaną usunięte z pasa drogowego.

Wypadek w Czchowie. Droga krajowa nr 75 zablokowana w obu kierunkach
Galeria zdjęć 4
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK