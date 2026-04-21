8 czerwca 2025 roku w mieszkaniu przy ul. Krzyskiej w Tarnowie znaleziono ciało 26-letniej kobiety.

Prokuratura oskarżyła Kamila B. o zabójstwo, żądając dla niego kary 20 lat pozbawienia wolności.

Sąd uznał winę oskarżonego i skazał go na 20 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.

Śmierć 26-latki w Tarnowie. Jaki zginęła Natalia?

W czerwcu 2025 roku, w jednym z mieszkań przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie, dokonano strasznego odkrycia. Znaleziono tam ciało 26-letniej kobiety, Natalii. Okoliczności jej śmierci od samego początku budziły wiele pytań i były przedmiotem intensywnego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Tarnowie. Jak wynika z informacji przekazanych przez mł. asp. Kamila Wójcika, oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, o znalezieniu zwłok policję powiadomiła osoba z kręgu rodzinnego Natalii, która była zaniepokojona brakiem kontaktu z 26-latką. To ona, przepełniona obawami, odkryła makabryczną prawdę.

W tej sprawie tarnowska policja zatrzymała mającego około 30 lat Kamila B. W łazience mieszkania, miał on najpierw związać Natalii ręce sznurkiem, a następnie zawiązać na jej szyi kabel od prostownicy do włosów. Dlaczego to zrobił? Tego mężczyzna nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć, zasłaniając się niepamięcią oraz zamroczeniem spowodowanym alkoholem.

Sąd w Tarnowie zdecydował o losie Kamila B.

Prokuratura zarzuciła Kamilowi B. zabójstwo, żądając dla niego kary 20 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna płakał w sądzie rzewnymi łzami i prosił o uniewinnienie. Nie zaprzeczał, że feralnego dnia znajdował się w lokalu przy ul. Krzyskiej i miał bezpośredni kontakt z denatką. Zdaniem obrony, to jednak nie działania Kamila B. były przyczyną zgonu Natalii, lecz nadużycie alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Sąd Okręgowy w Tarnowie uznał Kamila B. za winnego popełnienia zbrodni zabójstwa i skazał go na karę 20 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie też musiał zapłacić nawiązkę w wysokości 30 tysięcy złotych na rzecz córki zamordowanej kobiety. Wyrok jest nieprawomocny.

