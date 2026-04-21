Macron napisał do Tuska w nocy, że jest zakochany. "Rozumiem go"

Prezydent Francji Emmanuel Macron wysłał do premiera Donalda Tuska nocną wiadomość.

W wiadomości Macron wyznał: „I’m in love with Gdańsk”, co Tusk skomentował słowami: „Rozumiem go”.

Odkryj, dlaczego to krótkie wyznanie ma ogromne znaczenie dla relacji polsko-francuskich i polskiej dyplomacji.

Macron o Gdańsku. „Jestem zakochany”

Donald Tusk ujawnił w mediach społecznościowych wiadomość, którą – jak podkreślił – otrzymał w nocy od Emmanuela Macrona.

– „I’m in love with Gdańsk” – taką fajną wiadomość wysłał mi w nocy prezydent Emmanuel Macron. Rozumiem go – napisał premier.

„I’m in love with Gdańsk” - taką fajną wiadomość wysłał mi w nocy prezydent Emmanuel Macron. Rozumiem go.— Donald Tusk (@donaldtusk) April 21, 2026

Krótki wpis wystarczył, by wywołać falę reakcji. Cytat Macrona natychmiast zaczął funkcjonować jako symboliczny komentarz do jego wizyty w Polsce.

Dlaczego właśnie Gdańsk? Potęga symbolu

To, że Emmanuel Macron, przywódca znany z przywiązania do symboli, zachwycił się właśnie Gdańskiem, ma ogromne znaczenie. Wybór tego miasta to przemyślany ukłon w stronę Polski i jej historii.

Miasto wolności i symbol Europy

Gdańsk to przede wszystkim kolebka „Solidarności”, ruchu, który stał się iskrą zapalną dla demontażu żelaznej kurtyny. To symbol zwycięstwa wolności nad tyranią, bliski sercu każdego Europejczyka. W dzisiejszych czasach, gdy te wartości są ponownie zagrożone, odwołanie się do dziedzictwa „Solidarności” jest manifestem przywiązania do demokratycznego porządku.

Wątek osobisty i historyczny

Nie można też zapominać, że Gdańsk to rodzinne miasto Donalda Tuska. Chwaląc Gdańsk, Macron nie tylko docenia polską historię, ale również wykonuje ciepły, osobisty gest w kierunku swojego partnera. To miasto, w którym symbolicznie rozpoczęła się II wojna światowa, jest dziś tętniącą życiem metropolią, co pokazuje siłę i zdolność Polski do odradzania się.

Dyplomacja gestów w XXI wieku

W epoce mediów społecznościowych siła oddziaływania nieformalnych gestów jest ogromna. Krótki wpis potrafi dotrzeć do milionów ludzi i kształtować opinie skuteczniej niż długie oświadczenia. Gest Macrona to doskonały przykład tego, co eksperci nazywają budowaniem wpływów poprzez atrakcyjność kulturową i pozytywne symbole, a nie tylko twardą siłę militarną czy gospodarczą.

25

Express Biedrzyckiej - WSTĘP