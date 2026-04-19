Macron przyleci do Polski! Jego żona jest jego była nauczycielką. O Brigitte Macron krążą okrutne plotki

O tym, że Emmanuel Macron przylatuje do Polski jako pierwszy powiadomił Urząd Miasta Gdańska: - Na zaproszenie premiera Donalda Tuska do Gdańska przybędzie Emmanuel Macron, prezydent Republiki Francuskiej. Wizytę zaplanowano na poniedziałek, 20 kwietnia. Okazją jest zbliżająca się rocznica podpisania traktatu w Nancy i uroczystość wręczenia Nagrody im. Bronisława Geremka za umacnianie relacji polsko-francuskich - dowiadujemy się ze strony urzędu. Wiadomo, jak konkretnie będzie przebiegać wizyta prezydneta Francji.

Wizyta w Gdańsku rozpocznie się od uroczystości na Cmentarzu Francuskim na Siedlcach, gdzie znajduje się ok. 1500 grobów Francuzów, głównie jeńców z okresu I i II wojny światowej, ale też poległych żołnierzy napoleońskich. To największa tego typu nekropolia poza terytoriami francuskimi. Prezydent Macron ma także odwiedzić Europejskie Centrum Solidarności oraz Dwór Artusa i prawdopodobnie Ratusz Głównego Miasta. Możliwy jest też spacer ul. Długą. Macron ma uczestniczyć w Gdańsku w uroczystości wręczenia Nagrody im. Bronisława Geremka, która została ustanowiona jako wspólna inicjatywa ministerstw spraw zagranicznych Polski i Francji.

Macron ma starszą żonę. Ich relacja wywołał skandal!

Emmanuel Macron jest prezydentem Francji od 2017 roku - Francuzi wybrali go dwukrotnie. Wiadomo, że prywatnie jest mężem Brigitte Macron, a relacja ta od dawna wzbudza kontrowersje. Dlaczego? Ponieważ żona francuskiego prezydneta jest od niego sporo starsza. Niedawno skończyła 73 lata. Pracowała jako nauczycielka języka francuskiego i łaciny w katolickim liceum jezuitów w Amiens. W 1992 roku, gdy Emmanuel Macron miał 15 lat, Brigitte zaczęła z nim romansować.

Do zainicjowania związku doszło z inicjatywy nastoletniego Macrona. Po wyjściu na jaw romansu z nauczycielką, wybuchł skandal! Pikanterii sprawie dodał fakt, że nauczycielka była wówczas mężatką, miała dzieci, zresztą Emmanuel był kolegą z klasy jej córki. Rodzice Macrona wysłali go do Paryża, by tam dokończył naukę i zdał maturę. To jednak nie stanęło na drodze i uczucia. Gdy Macron stał się pełnoletni, zostali oficjalną parą.

Ślub Emmanuela i Brigitte po latach romansu

Jednak dopiero w 2006 roku Brigitte rozwiodła się z mężem, rok później poślubiła Emmanuela. - Powiedziałam sobie: jeśli tego nie zrobię, moje życie przejdzie obok - wspominała po latach w jednym z wywiadów. Chociaż przez te lata wydaje się, że wszyscy przywykli już do tego, że pierwszą parę Francji dzieli spora różnica wieku, to wokół Brigitte wciąż pojawiają się plotki, tak jak niedawna, ta dotycząca jej płci. W sieci krążyła pogłoska, że pierwsza dama Francji dokonała korekty płci. W 2024 roku dwie kobiety musiały zapłacić osiem tysięcy euro odszkodowania po tym, jak sąd uznał je winnymi rozprzestrzeniania fałszywych informacji, że pierwsza dama urodziła się jako mężczyzna.

