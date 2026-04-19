Wstrząsające fakty z życia Staniszkis! Jej partner ją bił. Wcześniej siedział w więzieniu za okrutny czyn

Paulina Jaworska
2026-04-19 4:46

Niedawno wspominaliśmy prof. Jadwigę Staniszkis, która odeszła w kwietniu 2024 roku. Właśnie wyszła książka opisująca życie i pracę znanej profesor. To pierwsza na rynku biografia socjolożki "Radykalna. Wszystkie sprzeczności Jadwigi Staniszkis", autorstwa Krzysztofa Katkowskiego. W książce przedstawiono nawet najbardziej ciemne strony jej życia, wśród których był m.in dramatyczny związek.

i

Autor: Barbarowski Artur / Super Express

Dla wielu Jadwiga Staniszkis jawiła się jako ostra analityczka socjologicznej, ale i politycznej rzeczywistości. Przecież przez lata profesor komentowała nie tylko życie społeczne Polaków, ale też politykę. Zresztą miała ona dość skomplikowane relacje i przyjaźnie w świecie polityki, jak choćby w szczególności z Jarosławem Kaczyńskim i całym PiS. Jednak bardzo ciekawe było także jej życie osobiste, niestety, nie pozbawione cierpienia. Jednym z ciemnych stron jej życiorysu był okres, gdy partnerem Jadwigi Staniszkis był Ireneusz Iredyński. 

Polityka SE Google News

Ich sąsiadem z tej samej kamienicy był prof. Ryszard Bugaj, który w książce "Radykalna. Wszystkie sprzeczności Jadwigi Staniszkis" wspominał: - To nie był dobry okres w jej życiu. Związała się z pisarzem, Ireneuszem Iredyńskim. On, niestety, bardzo lubił zaglądać do kieliszka. W tamtym czasie zaglądałem do niej, tak więc kontakty mieliśmy wtedy dość częste... Choć przyznam, że raził mnie sposób, w jaki Iredyński się do niej zwracał. Nie będę cytował, powiem tylko, że niestosownie. Potem nasz kontakt był rzadszy. W okresie stanu wojennego kontaktowaliśmy się częściej. 

Kim był Iredyński? Był pisarzem i dramatopisarzem. Marek Sołtysik, pisarz i malarz, we wspomnianej książce opisał, jak wyglądały stosunki między parą:

Ireneusza poznałem w 1975, gdy już odchodził od Jadwigi Staniszkis. Panią Staniszkis widziałem dwa razy: raz w SPATiF-ie, kiedy weszła pod koniec obiadu, żeby odciągnąć Irka od towarzystwa. Nazywana przezeń docencicą, zapewniała go, że w domu są wszystkie gazety (tygodniki kulturalne, wówczas liczne, ukazywały się w czwartki), była to więc pokusa, bo był inteligentnym pożeraczem prasy. Widziałem ją wtedy może przez kwadrans negocjacji, a następnym razem, także w Warszawie, na ulicy na krótko przed jej śmiercią. 

Jak czytamy we wspomnianej książce Ireneusz Iredyński był alkoholikiem i przemocowcem, który nad Jadwigą Staniszkis znęcał się tak psychicznie, jak i fizycznie. Co więcej, Iredyński siedział też w więzieniu – po tym, jak został oskarżony o zgwałcenie młodej dziewczyny i skazany. Po latach Staniszkis często mówiła otwarcie o tym, że była jego ofiarą przemocy, chociaż o tym, co działo się dokładnie w ich relacji, nie wiadomo.

Staniszkis sama w opowieściach na temat swojego życia prywatnego często kluczy, mieszała różne wątki. Faktem jest, że w jednym z wywiadów nieco się otworzyła. Tak opowiadała o partnerze: 

Uderzył mnie kilka razy. Uważał, że go zdradzam. Pamiętam, raz rąbnął mnie kluczami, aż mam bliznę, raz smyczą – też mam bliznę. Ale nie było tak, że on wracał pijany i mnie katował. Nie, ja w tym widziałam też coś ciekawego. To mi pozwoliło spojrzeć na przemoc jako na sposób komunikowania - wyznała w rozmowie z "Dziennikiem".

W sumie Iredyński i Staniszkis byli ze sobą przez kilka lat, a poznali w latach 70. Jak się poznali?  Staniszkis siedziała w znanej warszawskiej restauracji „Szanghaj” ze swoim kolegą z wydziału, Jerzym Niecikowskim. Wyglądała elegancko, w sukience. Iredyński się w nią wpatrywał, ona kojarzyła go ze słyszenia, w końcu podszedł do jej stolika. Gdy podszedł powiedziała do niego: - Niecikowski do domu, pan niech siada - wspominała socjolożka w książce "Staniszkis. Życie umysłowe i uczuciowe". Iredyński podobał się kobietom, był przystojny i umiał zaciekawić sobą, chociaż wtedy był już po odsiadce, kobiety do niego lgnęły. W 1966 został on skazany na więzienie, siedział w Sztumie i w Gdańsku, w sumie za kratami spędził trzy lata.

Po wyjściu z więzienia Iredyński nadal tworzył, opublikował m.in. powieść "Manipulacja", pisał słuchowiska i sztuki, wystawiano go w Polsce i za granicą. Każde jego nowe dzieło było szeroko komentowane w prasie. Zmarł 9 grudnia 1985 w Warszawie z powodu ostrego zapalenia trzustki. Pochowany został w katakumbach na Starych Powązkach. 

NIŻEJ ZOBACZYCIE ZDJĘCIA GROBU JADWIGI STANISZKIS

Galeria zdjęć 31
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JADWIGA STANISZKIS