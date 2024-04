"Pierwsza dama jest facetem". Córka nie owija w bawełnę, mówi o księżnej Kate

Po Francji krążą dziwaczne plotki o tym, że Brigitte Macron jest tak naprawdę facetem! Jej córka zabrała głos

Brigitte Macron tak naprawdę jest facetem, urodziła się jako chłopiec, a teraz francuskie władze z Emmanuelem Macronem na czele ukrywają to - takie dziwaczne plotki od paru lat krążą po Francji. Niedawno odbył się nawet proces dwóch dziennikarek, które mówiły to wszystko z całą powagą w audycji na YouTube. Kobiety ukarano niewielkimi grzywnami, ale nawet wyrok sądu uznający te pogłoski za zniesławienie nie uciszył plotek. Teoria spiskowa o Brigitte Macron żyje już własnym życiem. Niedawno głos w tej sprawie zabrał Emmanuel Macron, nazywając ataki na żonę mizoginistycznymi. Teraz na temat okropnych plotek wypowiedziała się córka pierwszej damy z jej pierwszego małżeństwa.

„Przeszliśmy przez to samo, to tak samo groteskowe jak mówienie, że wszystkimi rządzą jaszczury"

Tiphaine Auziere (40 l.) nie szczędziła mocnych słów w rozmowie z Telegraph. Porównała tę sytuację z falą plotek na temat księżnej Kate. Córka Brigitte Macron jest zdania, że to zwolennicy skrajnej prawicy rozpuszczają tego rodzaju pogłoski. „Przeszliśmy przez to samo, to tak samo groteskowe jak mówienie, że wszystkimi rządzą jaszczury" - powiedziała Tiphaine Auziere, nawiązując to słynnej teorii spiskowej, która głosi, że światem rządzą udające ludzi jaszczury z kosmosu. „W takich przypadkach należy interweniować prawnie. Musimy zastanowić się, jakim arsenałem prawnym obywatele powinni dysponować. Byłam niesamowicie poruszona filmem Kate. Wydało mi się to bardzo poruszające. Oto ona prosi ludzi, aby zostawili ją w spokoju, aby mogła w spokoju kontynuować leczenie. Bo w końcu została do tego zmuszona; było tak dużo presji" - mówiła córka pierwszej damy Francji.

Dziwna teoria na temat pierwszej damy Francji. "Jej pierwszy mąż i brat nie istnieli, tym bratem jest ona sama"

Skąd w ogóle wzięły się plotki o tym, że Brigitte Macron jest facetem? Podczas czterogodzinnej audycji na YouTube w grudniu 2021 roku dwie dziennikarki stwierdziły, że żona prezydenta w rzeczywistości urodziła się jako Jean-Michel Trogneux w 1953 roku, a jej pierwszy mąż oraz brat nigdy nie istnieli i są elementem legendy stworzonej na potrzeby tuszowania całej sprawy, zaś jeden z braci Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, to tak naprawdę ona sama.... Takie tezy zostały tez przedstawione w prawicowym magazynie "Faits et Documents". "Gdzie jest Jean-Michel Trogneux? Gdyby istniał, powinien przecież teraz wszystkiemu zaprzeczyć!" - pisali zwolennicy kosmicznych pogłosek. Co na to Brigitte Macron? Nie pozostała obojętna na rozwój sytuacji i wystosowała pozwy przeciwko autorom plotki i tym, którzy ją bezkrytycznie powtarzają. Emmanuel Macron poznał Brigitte Trogneux (panieńskie nazwisko), gdy miał 15 lat. Ona miała 39 lat i była jego nauczycielką w szkole, mężatką z trójką dzieci. Opiekowała się kółkiem teatralnym, w którym występował Emmanuel. Zostali parą, gdy przyszły prezydent był jeszcze nastolatkiem, ślub wzięli w 2007 roku. Macron jest prezydentem Francji od 2017 roku.

