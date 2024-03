"Pierwsza dama jest facetem!". Wściekły prezydent przerywa milczenie!

Po Francji krążą dziwaczne plotki o tym, że Brigitte Macron jest tak naprawdę facetem! Emmanuel Macron zabrał głos, prezydent nie może już tego znieść!

Brigitte Macron tak naprawdę jest facetem, urodziła się jako chłopiec, a teraz francuskie władze z Emmanuelem Macronem na czele ukrywają to - takie dziwaczne plotki od paru lat krążą po Francji. Niedawno odbył się nawet proces dwóch dziennikarek, które mówiły to wszystko z całą powagą w audycji na YouTube. Kobiety ukarano niewielkimi grzywnami, ale nawet wyrok sądu uznający te pogłoski za zniesławienie nie uciszył plotek. Teoria spiskowa o Brigitte Macron żyje już własnym życiem. Teraz głos w tej sprawie zabrał Emmanuel Macron. Prezydent Francji jest wściekły na fantastów, którzy wymyślili coś tak dziwacznego na temat jego żony. „Najgorsze są fałszywe informacje i sfabrykowane scenariusze” – stwierdził Macron, przemawiając 8 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. „Ludzie w końcu im uwierzą i przeszkadzają, nawet w intymności” - dodał, nazywając ataki na żonę mizoginistycznymi. Emmanuel Macron poznał Brigitte Trogneux (panieńskie nazwisko), gdy miał 15 lat. Ona miała 39 lat i była jego nauczycielką w szkole, mężatką z trójką dzieci. Opiekowała się kółkiem teatralnym, w którym występował Emmanuel. Zostali parą, gdy przyszły prezydent był jeszcze nastolatkiem, ślub wzięli w 2007 roku. Macron jest prezydentem Francji od 2017 roku.

Dziwna teoria na temat pierwszej damy Francji. "Jej pierwszy mąż i brat nie istnieli, tym bratem jest ona sama"

Skąd w ogóle wzięły się plotki o tym, że Brigitte Macron jest facetem? Podczas czterogodzinnej audycji na YouTube w grudniu 2021 roku dwie dziennikarki stwierdziły, że żona prezydenta w rzeczywistości urodziła się jako Jean-Michel Trogneux w 1953 roku, a jej pierwszy mąż oraz brat nigdy nie istnieli i są elementem legendy stworzonej na potrzeby tuszowania całej sprawy, zaś jeden z braci Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, to tak naprawdę ona sama.... Takie tezy zostały tez przedstawione w prawicowym magazynie "Faits et Documents". "Gdzie jest Jean-Michel Trogneux? Gdyby istniał, powinien przecież teraz wszystkiemu zaprzeczyć!" - pisali zwolennicy kosmicznych pogłosek. Co na to Brigitte Macron? Nie pozostała obojętna na rozwój sytuacji i wystosowała pozwy przeciwko autorom plotki i tym, którzy ją bezkrytycznie powtarzają. Co ciekawe, identyczne plotki krążą od kilku lat na temat Michelle Obamy.

