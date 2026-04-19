"Taniec z Gwiazdami". Kto z kim zatańczy w 7. odcinku? Oto składy

Twórcy kultowego formatu nieustannie poszukują sposobów na podtrzymanie wysokiej oglądalności. Z tego powodu produkcja programu zdecydowała się na radykalny ruch w siódmej odsłonie bieżącej edycji, który niewątpliwie dostarczy zarówno sporych wrażeń, jak i lekkiego zamieszania. Władze stacji oficjalnie potwierdziły już składy personalne, w jakich celebryci i profesjonaliści zaprezentują się na parkiecie podczas dzisiejszej transmisji na żywo.

Siódmy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Kto z kim zatańczy?

O ostatecznym kształcie nowych duetów, które zobaczymy w telewizji, zadecydowali fani w trwającym od poprzedniego tygodnia głosowaniu. Zgodnie z wyborem publiczności przed telewizorami, dzisiejsze taneczne zmagania odbędą się w całkowicie przemodelowanych zestawieniach:

Sebastian Fabijański wystąpi w parze z Darią Sytą,

Paulinie Gałązce towarzyszyć będzie Jacek Jeschke,

Kacper "Jasper" Porębski zaprezentuje układ z Julią Suryś,

Piotr Kędzierski zatańczy u boku Hanny Żudziewicz,

Gamou Fall poprowadzi Magdalenę Tarnowską,

Magdalena Boczarska zjednoczy siły z Michałem Bartkiewiczem.

PRZECZYTAJ TEŻ: Julia Walczak przerywa milczenie po rozstaniu z Katarzyną Zillmann. Wymowna reakcja na plotki o zdradzie

"Taniec z Gwiazdami" - tria z 7. odcinka

To jednak dopiero początek wyzwań dla rywalizujących celebrytów, ponieważ dzisiejszego wieczoru będą musieli wykonać aż dwa różne układy choreograficzne. Oprócz występu w nowej parze, każda gwiazda zatańczy dodatkowo w rozszerzonym składzie z dwojgiem profesjonalistów. Oto zestawienia przygotowane do występów potrójnych:

Sebastian Fabijański, Daria Syta oraz Julia Suryś,

Paulina Gałązka, Jacek Jeschke i Michał Bartkiewicz,

Kacper "Jasper" Porębski, Julia Suryś a także Daria Syta,

Piotr Kędzierski, Hanna Żudziewicz plus Magdalena Tarnowska,

Gamou Fall, Magdalena Tarnowska i Hanna Żudziewicz,

Magdalena Boczarska, Michał Bartkiewicz wspierani przez Jacka Jeschke.

PRZECZYTAJ TEŻ: Decyzja Cleo wywołała oburzenie. Fani "The Voice Kids" grzmią, gwiazda się tłumaczy

Wprowadzone przez produkcję innowacje spotkały się jednak z chłodnym przyjęciem ze strony sympatyków formatu. Internet zalała fala krytycznych opinii, w których widzowie wprost wyrażają swoje ogromne niezadowolenie z nagłych telewizyjnych roszad. Fani zarzucają twórcom "niepotrzebne kombinowanie" i argumentują, że takie zaskakujące modyfikacje jedynie utrudniają zadanie walczącym o wygraną uczestnikom, którym według internautów powinno się dać "po prostu tańczyć".

Paulina Gałązka jest gotowa do ostrych treningów. Aktorka przez "TzG" zaniedbuje rodzinę?