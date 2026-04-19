Tragedia w Luizjanie! Ośmioro dzieci zginęło po domowej awanturze

Tragiczna strzelanina w Luizjanie wstrząsnęła lokalną społecznością, prowadząc do śmierci ośmiorga dzieci.

W wyniku domowej awantury zginęło łącznie osiem dzieci, a dwie kobiety zostały ranne, w tym jedna walcząca o życie.

Sprawca, po ucieczce, został zastrzelony przez policję, jednak motywy jego działania pozostają nieznane.

Tragedia w Luizjanie. W strzelaninie zginęło ośmioro dzieci

Służby zostały wezwane na miejsce po zgłoszeniu domowej awantury. W wyniku zdarzenia postrzelonych zostało łącznie 10 osób, z czego osiem dzieci. Niestety żadne z nich nie przeżyło. Ranne zostały także dwie kobiety. Jedna z nich walczy o życie po postrzale w głowę, druga była partnerką napastnika.

Sprawca zastrzelony przez policję. Trwa wyjaśnianie okoliczności

Do tragedii doszło w godzinach porannych czasu lokalnego. Szef policji w Shreveport poinformował, że część ofiar była spokrewniona ze sprawcą, a pozostałe dzieci przebywały w sąsiednim domu. Po zdarzeniu napastnik uciekł do pobliskiego miasta Bossier, gdzie został zastrzelony przez funkcjonariuszy podczas pościgu.

Na razie nie ujawniono tożsamości sprawcy ani dokładnych motywów jego działania.

- To tragiczna sytuacja – być może najtragiczniejsza sytuacja, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia – powiedział cytowany przez telewizję Fox Tom Arceneaux, burmistrz niespełna 200-tys. miasta w północno-zachodniej Luizjanie.

