Gigantyczne trzęsienie ziemi, jedna osoba nie żyje. To nie koniec. "Wielkie zagrożenie tsunami"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-06-08 7:44

Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. "To najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakiego doświadczyliśmy" – mówił mediom Benjie Ancheta, szef lokalnej policji z miasta Alabel. Poniedziałkowe trzęsienie miało magnitudę 7,8 i nawiedziło wybrzeże wyspy Mindanao na południu Filipin. Co najmniej 8 osób nie żyje, a 200 jest rannych! Liczone są straty, a służby wydały ostrzeżenia o tsunami. "Fale mogą sięgać trzech metrów".

  • Filipiny doświadczyły najsilniejszego w historii trzęsienia ziemi o sile nawet 8,2, które wstrząsnęło regionem Pacyfiku, wywołując pilne alerty.
  • Mimo ofiar i rannych, największym zagrożeniem jest pilne ostrzeżenie przed tsunami, z prognozami fal sięgających nawet 3 metrów.
  • Sprawdź, które kraje wydały alarm i jak mieszkańcy uciekają przed nadciągającą falą katastrofy.

Jak podała w poniedziałkowy poranek agencja sejsmologiczna Phivolcs, epicentrum wstrząsów, które wystąpiły o godz. 7.37 czasu lokalnego (godz. 1.37 w Polsce), zlokalizowano na morzu, ok. 32 km na południowy zachód od miasta Maasim w prowincji Sarangani, a hipocentrum znajdowało się na głębokości 33 km. Filipińska agencja początkowo oceniła siłę wstrząsów na 7, natomiast niemiecka GFZ aż na 8,2. "To najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakiego doświadczyliśmy" – mówił Benjie Ancheta, szef lokalnej policji z pobliskiego miasta Alabel. Ściany komisariatu, w którym pracuje, popękały.

Ostrzeżenie przed tsunami

Jedno jest pewne: w wyniku trzęsienia ziemi nie żyje 8 osób, a 200 zostało rannych. Ten bilans najpewniej się zmieni. Najnowsze informacje mówią, że kataklizm soprowadził do zawalenia mniejszych budynków komercyjnych i uszkodzenia mostu. Z powodu rozległych szkód Władze Lotnictwa Cywilnego tymczasowo zamknęły międzynarodowe lotnisko w tym mieście i odwołały kilkanaście lotów krajowych. Filipińskie władze ostrzegają bowiem przed falami tsunami, które mogą nadchodzić przez kilka godzin i sięgać - zgodnie z tym, co prognozuje Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku (PTWC) - nawet 3 metrów. Ostrzeżenie przed tsunami wydano także w Indonezji i Japonii. Ludziom zalecono udać się w wyższe tereny, znajdujące się daleko od wybrzeży. 

Mniejsza siła, więcej ofiar. Przed rokiem Filipiny też cierpiały

PAP przypomina, że Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W tym rejonie występuje ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie. We wrześniu ubiegłego roku Filipiny nawiedziło trzęsienie o magnitudzie 6,9. Zginęły wówczas 72 osoby, a 500 zostało rannych.

Filipiny. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8.
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