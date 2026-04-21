Przewrócony dostawczak zablokował drogę krajową. Duże utrudnienia dla kierowców

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Tomasz Piszczek
2026-04-21 7:40

We wtorkowy poranek, 21 kwietnia, na drodze krajowej nr 94 w okolicach Brzeska doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Samochód dostawczy przewrócił się, blokując jeden pas ruchu i chodnik. Kierowca wyszedł z pojazdu bez szwanku. Służby ratunkowe prowadzą działania, a kierowcy zmagają się ze spowolnieniami.

Przewrócona ciężarówka blokuje ruch na DK94 pod Brzeskiem
Przewrócona ciężarówka blokuje ruch na DK94 pod Brzeskiem Przewrócona ciężarówka blokuje ruch na DK94 pod Brzeskiem Przewrócona ciężarówka blokuje ruch na DK94 pod Brzeskiem Przewrócona ciężarówka blokuje ruch na DK94 pod Brzeskiem
Akcja ratownicza po przewróceniu dostawczaka na DK 94

Informacja o wypadku na DK94 dotarła do dyspozytorów wcześnie rano. Na wskazany odcinek trasy natychmiast zadysponowano jednostki strażackie, załogę karetki pogotowia i funkcjonariuszy policji.

Gdy ratownicy dotarli pod wskazany adres, okazało się, że pojazd dostawczy przewrócił się na bok. Auto zablokowało nie tylko pas prowadzący w stronę Brzeska, ale również pobliski chodnik. Dodatkowo uszkodzone zostały elementy wyposażenia drogi.

Jak ustalili mundurowi, kierowca zdołał samodzielnie wyjść z szoferki. Medycy zbadali go na miejscu i stwierdzili, że nie musi on jechać do szpitala.

Prace mundurowych i zablokowany pas pod Brzeskiem

Incydent ten mocno skomplikował podróżowanie tym fragmentem trasy DK94. Ze względu na zablokowany pas jezdni, kierowcy jadący do centrum Brzeska muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ruch odbywa się znacznie wolniej.

Obecni na miejscu policjanci badają szczegóły i przyczyny tego zajścia. Problemy z przejazdem zakończą się dopiero wtedy, gdy funkcjonariusze skończą swoje działania, auto zostanie zabrane z drogi, a uszkodzona infrastruktura naprawiona lub usunięta. Mundurowi proszą kierowców o ostrożność i sugerują omijanie tego fragmentu trasy, jeśli to tylko wykonalne.

Przewrócona ciężarówka blokuje ruch na DK94 pod Brzeskiem
Galeria zdjęć 5
POLICJA
SAMOCHÓD DOSTAWCZY
DROGA KRAJOWA