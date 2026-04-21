Przewrócony dostawczak zablokował drogę krajową. Duże utrudnienia dla kierowców

Akcja ratownicza po przewróceniu dostawczaka na DK 94

Informacja o wypadku na DK94 dotarła do dyspozytorów wcześnie rano. Na wskazany odcinek trasy natychmiast zadysponowano jednostki strażackie, załogę karetki pogotowia i funkcjonariuszy policji.

Gdy ratownicy dotarli pod wskazany adres, okazało się, że pojazd dostawczy przewrócił się na bok. Auto zablokowało nie tylko pas prowadzący w stronę Brzeska, ale również pobliski chodnik. Dodatkowo uszkodzone zostały elementy wyposażenia drogi.

Jak ustalili mundurowi, kierowca zdołał samodzielnie wyjść z szoferki. Medycy zbadali go na miejscu i stwierdzili, że nie musi on jechać do szpitala.

Prace mundurowych i zablokowany pas pod Brzeskiem

Incydent ten mocno skomplikował podróżowanie tym fragmentem trasy DK94. Ze względu na zablokowany pas jezdni, kierowcy jadący do centrum Brzeska muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ruch odbywa się znacznie wolniej.

Obecni na miejscu policjanci badają szczegóły i przyczyny tego zajścia. Problemy z przejazdem zakończą się dopiero wtedy, gdy funkcjonariusze skończą swoje działania, auto zostanie zabrane z drogi, a uszkodzona infrastruktura naprawiona lub usunięta. Mundurowi proszą kierowców o ostrożność i sugerują omijanie tego fragmentu trasy, jeśli to tylko wykonalne.

