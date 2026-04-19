Dramatyczne sceny nad Rabą! 22-latek quadem wpadł do rzeki. Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR

Wypadek quada w Chełmie. Młody kierowca wpadł do rzeki

W okolicach rzeki Raby na terenie powiatu bocheńskiego miał miejsce niebezpieczny incydent.

Kierujący quadem 22-latek stoczył się do wody, co wymusiło podjęcie natychmiastowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej na miejscu zdarzenia.

na miejscu zdarzenia. Służby policyjne intensywnie pracują nad ustaleniem dokładnych przyczyn i okoliczności tego dramatycznego wypadku.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 19 kwietnia około godziny 16:15. Z wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierowca quada z niewyjaśnionych przyczyn stracił kontrolę nad pojazdem, który następnie przewrócił się i wpadł do rzeki Raba. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Stan młodego mężczyzny był krytyczny.

Interwencja LPR i straży pożarnej nad Rabą

W akcję zaangażowano wiele jednostek ratowniczych. Na miejscu pracowali strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz ochotnicy z OSP w Siedlcu. Obecne były również zespoły ratownictwa medycznego i policja, a ze względu na ciężki stan rannego zadysponowano śmigłowiec LPR.

Strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia, pomagali medykom podczas reanimacji oraz przygotowali miejsce do lądowania śmigłowca. Po zakończeniu działań policji wyciągnęli także pojazd z rzeki.

Okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.

