Dramatyczne sceny nad Rabą! 22-latek quadem wpadł do rzeki. Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR

Tomasz Piszczek
2026-04-19 19:58

W niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku, w miejscowości Chełm doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem kierowcy quada. Młody mężczyzna nagle stracił panowanie nad maszyną i wylądował w rzece Raba. Na miejscu natychmiast podjęto akcję reanimacyjną, po czym poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Galeria zdjęć 6

Wypadek quada w Chełmie. Młody kierowca wpadł do rzeki

  • W okolicach rzeki Raby na terenie powiatu bocheńskiego miał miejsce niebezpieczny incydent.
  • Kierujący quadem 22-latek stoczył się do wody, co wymusiło podjęcie natychmiastowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej na miejscu zdarzenia.
  • Służby policyjne intensywnie pracują nad ustaleniem dokładnych przyczyn i okoliczności tego dramatycznego wypadku.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 19 kwietnia około godziny 16:15. Z wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierowca quada z niewyjaśnionych przyczyn stracił kontrolę nad pojazdem, który następnie przewrócił się i wpadł do rzeki Raba. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Stan młodego mężczyzny był krytyczny.

Polecany artykuł:

Interwencja LPR i straży pożarnej nad Rabą

W akcję zaangażowano wiele jednostek ratowniczych. Na miejscu pracowali strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Bochni oraz ochotnicy z OSP w Siedlcu. Obecne były również zespoły ratownictwa medycznego i policja, a ze względu na ciężki stan rannego zadysponowano śmigłowiec LPR.

Strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia, pomagali medykom podczas reanimacji oraz przygotowali miejsce do lądowania śmigłowca. Po zakończeniu działań policji wyciągnęli także pojazd z rzeki.

Okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.

Polecany artykuł:

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki