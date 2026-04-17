Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew opublikował listę potencjalnych celów rosyjskich ataków, na której znalazł się Tarnów.

Powodem umieszczenia Tarnowa na liście jest zlokalizowany w mieście zakład produkujący drony.

Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, wydał oświadczenie w tej sprawie.

Polskie miasta na celowniku Rosji? Groźby Miedwiediewa

Znany z prowokacyjnych oświadczeń były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew otwarcie groził państwom wspierającym Ukrainę. W tym kontekście polityk opublikował listę firm, którą wcześniej udostępnił rosyjski resort obrony. Wśród wymienionych podmiotów mających dostarczać uzbrojenie i sprzęt wojskowy dla Kijowa, znalazły się również firmy z Polski. Jedną z lokalizacji wskazanych jako potencjalny cel rosyjskiego ataku jest Tarnów. W jednym z zakładów w mieście mają bowiem być produkowane drony dostarczane na Ukrainę.

- To, kiedy ataki staną się rzeczywistością, zależy od dalszego rozwoju sytuacji - napisał Miedwiediew.

Do sprawy odniósł się prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. W wydanym oświadczeniu wspomniał on między innymi o działaniach podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta, w tym planach budowy miejsc schronienia oraz lokalizacji w Tarnowie jednostki wojskowej. Poniżej pełna treść oświadczenia.

Oświadczenie prezydenta Tarnowa Jakuba Kwaśnego

W przestrzeni publicznej spore poruszenie wywołała wypowiedź jednego z rosyjskich polityków i propagandystów, dotycząca firm produkujących sprzęt wojskowy wykorzystywany przez Ukrainę. Niepokój odbiorców tych słów jest w pełni zrozumiały. Żyjemy w niespokojnych czasach, a media każdego dnia donoszą o niestabilności otaczającej nas rzeczywistości. Musimy jednak zachować spokój i pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.

Bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców polskich miast, miasteczek i wsi jest absolutnym priorytetem władz państwowych i samorządowych. W Tarnowie doskonale to wiemy. W tym kontekście warto zwrócić uwagę choćby na zapowiedzi i konkretne działania Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara zmierzające do utworzenia w naszym mieście jednostki zawodowych żołnierzy. Równie ważne są dla nas inwestycje w miejsca schronienia oraz wsparcie rozwoju Zakładów Mechanicznych, zwłaszcza w obszarze produkcji systemów antydronowych.

Należy także pamiętać, że celem tego typu wypowiedzi jest najczęściej destabilizacja i wywołanie paniki. Nie dajmy się ponieść emocjom. Bądźmy odpowiedzialni za przekazywane dalej informacje i nie dajmy się wykorzystać tym, którzy szerzą dezinformację. O wszelkich niepokojących sytuacjach – np. o fotografowaniu obiektów infrastruktury krytycznej – zawiadamiajmy odpowiednie służby.

