Paralotniarz zahaczył o drzewo i zawisł nad ziemią. Z opresji ratowali go strażacy

Przyznał się do winy

W centrum Tarnowa powstanie wielopoziomowy parking i schron

Od wielu lat mówi się o potrzebie zbudowania w centrum Tarnowa wielopoziomowego parkingu. Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę była z kolei przyczynkiem do dyskusji o obronie cywilnej oraz obiektach chroniących ludność cywilną przed skutkami ewentualnej agresji innego kraju. Pojawiła się szansa, by obie te kwestie rozwiązać za jednym zamachem. Przy siedzibie delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie ma powstać wielopoziomowy parking, który jednocześnie pełniłby rolę schronu. Połączenie tych funkcji dawałoby z kolei możliwość ubiegania się o rządowe środki na sfinansowanie kosztownej inwestycji. Miasto miałoby bowiem problem, by przy obecnym stanie własnych finansów samodzielnie zbudować tak kosztowny obiekt.

Choć pomysł budowy wielopoziomowego parkingu przy Al. Solidarności w Tarnowie nie jest nowy, przez dłuższy czas jego realizacja była niemożliwa. Nieruchomość należy bowiem do Skarbu Państwa, a w imieniu władz centralnych zarządza nią wojewoda. Poprzedni rząd nie wyrażał woli porozumienia się z władzami samorządowymi Tarnowa w kwestii budowy parkingu. Sytuacja zmieniła się dopiero po zeszłorocznych wyborach parlamentarnych. Obecny wojewoda do planów miasta podchodzi z dużo większym entuzjazmem niż jego poprzednicy.

Budowa parkingu zajmie 4 lata. Jak podaje TVP Kraków, obiekt będzie miał trzy kondygnacje i ma być połączony z istniejącym budynkiem, w którym mieści się delegatura Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz inne instytucje. Uzyskanie dofinansowania do budowy będzie możliwe po wejściu w życie nowej ustawy o obronie cywilnej. Obecnie w parlamencie trwają prace nad tym aktem prawnym.

Chechło: podpalił z zazdrości swoją dziewczynę

Sonda Czy Tarnów jest dobrym miejscem do życia? tak nie nie mam zdania