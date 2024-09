i Autor: wokandapix/cc0/pixabay Poszkodowany został zraniony w głowę ostrym narzędziem.

Dramat w Krakowie

Dwóch 16-latków zapolowało na młodszego chłopca. Zranili go w głowę

Na jednym z blokowisk w Krakowie doszło do szokującej napaści na 13-letniego chłopca. Dwóch zamaskowanych sprawców zraniło go ostrym narzędziem w głowę. Poszkodowany musiał trafić do szpitala. Sprawcy nie mieli żadnego powodu, by atakować 13-latka, bo nawet go nie znali. Ze względu na swój młody wiek bandyci znaleźli się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.