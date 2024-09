i Autor: Policja Tarnów 38-latek przyznał się do winy

Podpalacz w rękach policji. Wyjaśnił, dlaczego podłożył ogień pod młyn Szancera

Tarnowska policja zatrzymała mężczyznę, który był sprawcą ostatniego pożaru młyna Szancera. 38-latek przyznał się, że to właśnie on podłożył ogień i złożył wyjaśnienia. Dzięki temu wiemy, jaka motywacja nim kierowała. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.